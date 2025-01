Ecuador: Verónica Abad afirma que asumirá este 5E como presidenta

Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador

5 de enero de 2025.- Verónica Abad, quien fue elegida en las urnas como vicepresidenta de Ecuador, dijo este sábado que mañana domingo asumirá la presidencia del país en reemplazo del mandatario Daniel Noboa.



La segunda a cargo del Ejecutivo ecuatoriano anunció en un video publicado en la red social X que mañana asumirá la presidencia “por mandato expreso de la ley, como función propia y constitucional”.



El argumento de Abad es que actual presidente debería pedir una licencia para realizar la campaña electoral en busca de la reelección en los comicios del próximo febrero.



Abad pide apoyo



“Para el cabal ejercicio de tan alta responsabilidad y a fin de dar continuidad y estabilidad a la gestión ejecutiva requiero el apoyo y el compromiso de todas y cada una de las funciones del Estado, Fuerzas Armadas, medios de comunicación y principalmente de nuestro mandante, el pueblo ecuatoriano, merecedores de una administración respetuosa, seria, soberana y clara en los objetivos que debemos cumplir”, dijo en el audiovisual.



Garantizó que el período a su cargo será “de paz, de serenidad y absoluto respeto a la institucionalidad democrática, a los derechos y libertades y garantías constitucionales. No habrá ataques a la honra y dignidad de los ciudadanos. No habrá persecución por pensar diferente, incremento alguno de impuestos ni de precio de combustibles”.



Agregó que “no se permitirán los negociados ni el mal uso de los recursos públicos” y pidió “confianza y tranquilidad” pues su gestión “será totalmente responsable e imparcial”.



“A las Fuerzas Armadas, es su obligación constitucional ineludible la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, el alto respeto al ordenamiento jurídico y democrático, la integridad, unidad e independencia del Estado y la defensa de la soberanía nacional, y a su Comando Conjunto, asegurar el ejercicio del poder constitucional sin dilación alguna”, puntualizó.



Por ello, les convocó mañana “para establecer una agenda de trabajo y no dejar vacío de poder ni un solo minuto”.



Mientras, a la presidenta y consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) les formuló “un particular llamado a implementar todas las acciones necesarias al fin de garantizar la absoluta transparencia que exige el proceso electoral. Impedir cualquier intento de interferir en el proceso democrático, así como el indebido uso de recursos públicos de los ecuatorianos en favor de ninguna organización política”.

Crisis del Ejecutivo en Ecuador



En diciembre pasado, Noboa designó a Abad como consejera en la Embajada en Turquía, donde debía presentarse el pasado día 27 pero, como no lo hizo, el Ejecutivo consideró que ha incurrido en una “ausencia temporal”.



Por ello, el pasado jueves designó a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, como vicepresidenta temporal, una decisión por la que Abad presentó ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento de un dictamen en el que el tribunal establece que las únicas causales de ausencia son las previstas en la Constitución.