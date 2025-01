Tensión política en Ecuador: Noboa designa nueva vicepresidenta a Sariha Moya ante "ausencia" de Abad

Noboa designa nueva Vicepresidenta encargada a Sariha Moya (der) Credito: Web

03-01-25.-El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó este jueves a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, nueva vicepresidenta del país, ante la «ausencia temporal» de Verónica Abad, por no presentarse en Turquía a cumplir funciones como consejera.



Así lo informó el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en una rueda de prensa en Guayaquil, en la que explicó que la vicepresidenta Abad debía presentarse en la Embajada de Ecuador en Turquía hasta el 27 de diciembre.



«Hasta el día de hoy (Abad) no se ha presentado a cumplir en Ankara con el mandato del presidente de la República. Ese es un hecho grave que golpea la institucionalidad de la función ejecutiva y supone además un desacato de un decreto ejecutivo, pero sobre todo deja un vacío en la Vicepresidencia que es preciso llenar», dijo De la Gasca.



El ministro añadió que Moya estará en el cargo de manera temporal hasta el 22 de enero o hasta que Verónica Abad, que anunció que estaría de vacaciones hasta este 3 de enero, se presente en la Embajada de Turquía.



Enfrentamiento entre Noboa y Abad



No es la primera vez que Noboa, que está enfrentado con Abad desde que llegó a la Presidencia, designa a Moya como vicepresidenta. Ya lo hizo el pasado noviembre, después de que el Ministerio de Trabajo sancionó a Abad con 150 días de suspensión por supuesto «abandono injustificado del trabajo».



La suspensión se dio luego de que la cartera de Estado le abrió a Abad un sumario administrativo por no viajar de Israel a Turquía en el plazo establecido por el Gobierno, cuando cumplía funciones como embajadora en el primer país.



Abad interpuso una acción de protección que el pasado 23 de diciembre dejó sin efecto la sanción y le restituyó sus funciones como vicepresidenta. Entonces Noboa la designó como consejera temporal con funciones económicas en la Embajada de Turquía, a la que debía presentarse hasta el 27 de diciembre.



La vicepresidenta dijo que tomaría vacaciones y que viajaría a Turquía dentro de un plazo de 30 días, como lo estipula la Ley de Servicio Exterior, y que estaba lista para asumir la jefatura del Estado cuando el presidente pida licencia para participar en la campaña por las elecciones que se realizarán el próximo 9 de febrero.



«No es obligatorio que el presidente pida licencia»



Ante esto, el ministro de Gobierno señaló que «no es obligatorio» el presidente Noboa pide una licencia para participar en la campaña que inicia el próximo 5 de enero.



«No existe una norma expresa que establezca que el presidente debe tomar licencia en estos casos», mencionó.



Señaló que el Código de la Democracia (ley electoral) señala que es obligatorio para los casos de reelección, pero que «este no es un caso de reelección», ya que Noboa está terminando el período que correspondía al expresidente Guillermo Lasso (2021 – 2023), que dejó el poder tras decretar la «muerte cruzada», una figura constitucional que disuelve el Parlamento y adelanta las elecciones generales.



«Así lo ha interpretado la Corte Constitucional. Eso es claro y esto está fuera de discusión», afirmó.



Agregó que será el mismo Noboa quien decida y anuncie si tomará la licencia para participar en la campaña electoral, pero que si eso sucede será la nueva vicepresidenta en funciones, Sariha Moya, quien lo reemplace.



«Esa será una decisión que deberá tomar el presidente en el día y la hora determinada. Todavía no llegamos a ese espacio», dijo.



Y agregó que si Abad no viaja a Ankara «se mantendrá en una situación de ausencia temporal hasta por 90 días», que después de ese período podría determinarse como permanente.

