(VIDEO) Rubén Blades denuncia uso no autorizado de su música en una parodia del partido ultraconservador español Vox

02-01-25.-El cantautor panameño Rubén Blades denunció este miércoles el uso no autorizado de su música por parte del partido español Vox «para la creación de una burda parodia» política, en lo que constituye una «violación» a sus derechos de autor.«Quede claro que no formo parte de la agenda de VOX, que no fuimos consultados para la creación de esta burda parodia, y que considero la utilización sin permiso de mis creaciones musicales o literarias una violación a mis derechos de autor. ¿Qué dice la Sociedad de Autores de España sobre esto?», expresa Baldes en una declaración pública difundida este miércoles en sus redes sociales.El cantautor y activista panameño, de 76 años y múltiple ganador de premios como el Grammy Latino, no identifica la «burda parodia» en la que se ha utilizado sin su autorización su música, pero medios españoles han reproducido en las últimas horas un vídeo publicado en la cuenta de X de Vox con una versión de «Pedro Navaja», uno de los grandes éxitos de Blades.«El vídeoclip viral de VOX que Pedro Sánchez no quiere que escuches. ¡A difundir PEDRO NAVAJA», dice un mensaje publicado el 31 de diciembre de 2024 en la cuenta de X del partido ultraconservador español.Blades insiste en su misiva que no ha dado autorización «a partidos o agrupaciones de ningún tipo para utilizar mis canciones con fines políticos, en ningún país».«Es más injurioso aún para mí que esa violación de mis derechos de autor provenga de quienes apoyan proyectos que buscan destruir la esencia democrática que permite la mayor representación posible del ideal social humano y de la creación de una sociedad más justa y solidaria», añade el artista y exministro de Turismo de Panamá.