Ucrania cierra el paso al suministro de gas ruso a Europa

01-01-25.-Ucrania deja este martes de ser un país de tránsito para el gas natural ruso hacia Europa. Kiev se ha negado a extender un contrato con Moscú que le reporta al país enemigo ingresos multimillonarios. El contrato expira con el cambio de año, pero el corte efectivo del suministro se producirá a las 6.00 GMT de este miércoles.



El sistema de gasoductos ucranianos permite al consorcio ruso Gazprom exportar gas a Austria, Hungría, Eslovaquia y Moldavia. El contrato de tránsito que expira este martes le permitía a Kiev ingresar unos 700 millones de dólares anuales. Ucrania, como manifestó Zelenski en Bruselas el pasado día 19, no permitirá que Moscú "gane miles de millones adicionales" mientras dure la guerra.



Gazprom confirmó este miércoles el cese de los suministros de gas a través de Ucrania tras expirar los contratos para su tránsito por el sistema de gasoductos ucranianos hacia Europa.



"Debido a la negativa repetida y claramente expresada por la parte ucraniana a renovar estos acuerdos, Gazprom se ve privado de la capacidad técnica y legal de suministrar gas para el tránsito por el territorio de Ucrania a partir del 1 de enero de 2025", se afirma en el comunicado del consorcio.



Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha expresado su confianza en que Gazprom sea capaz de afrontar la pérdida del tránsito por Ucrania. "Sobreviviremos, Gazprom sobrevivirá", ha asegurado en su rueda de prensa de fin de año.



El jefe del Kremlin recalcó que Rusia siempre ha defendido los suministros de gas y la "despolitización de las cuestiones económicas", y advirtió de que con el fin del tránsito por Ucrania aumentará los precios del combustible.



Fuentes de la Comisión Europea han asegurado que el impacto de esta nueva situación en la seguridad del suministro de la Unión Europea (UE) será "limitado", ya que era algo previsto. Moscú ha propuesto incluso bombear su gas a través de Polonia.



"Polonia ha cerrado la ruta a través de su territorio. Hay una ruta activa allí, nadie la ha atacado, no hay explosiones, funciona, solo hay que pulsar el botón, eso es todo, y (el gas) pasará por el territorio de Polonia", declaró Putin.



Las propuestas de Orbán y Fico

Kiev ha sido inflexible en su decisión de no extender el contrato de tránsito con Gazprom, lo que ha dado lugar a distintas propuestas, como la del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que contempla la posibilidad de que las compañías europeas compren el gas en la frontera de Rusia y Ucrania, con lo que dejaría de ser ruso.



Según Orbán, ello obligaría a Ucrania a permitir el tránsito del gas en virtud de su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. La semana pasada, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, amenazó a Ucrania con represalias, como el corte de suministro de electricidad de emergencia, en caso de que no revise su postura sobre el tránsito del gas ruso.



La respuesta de Zelenski no se hizo esperar: "Parece que Putin dio a Fico la orden de abrir el segundo frente energético contra Ucrania a expensas de los intereses del pueblo eslovaco", escribió en la red social X. "Las amenazas de Fico de cortar el suministro eléctrico de emergencia de Ucrania este invierno mientras Rusia ataca nuestras centrales y nuestra red energética sólo pueden explicarse por eso", ha concluido.



Bruselas busca alternativas

La Unión Europea cree que el impacto de la medida será limitado tanto en volúmenes como en alcance y confía en suplir este suministro a través de cuatro rutas alternativas desde Alemania, Italia y Polonia, Grecia y Turquía. La red gasística ucraniana está conectada con cuatro países del club (Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia), pero los volúmenes desde Rusia a la UE se han reducido "drásticamente" desde que Moscú redujese el tránsito en 2022 en el contexto del conflicto con Ucrania. Actualmente, sólo República Checa, Hungría, Italia, Eslovenia, Austria y Eslovaquia siguen obteniendo gas ruso que transita por Ucrania.



La UE considera que está "bien preparada" para afrontar la interrupción del tránsito del gas ruso gracias al despliegue "récord" de energías renovables en los últimos años, la reducción de la demanda de gas de un 18% y el almacenamiento de este combustible para los meses de invierno (con las reservas de los depósitos europeos al 95%). La Comisión Europea considera que "los 14 bcm que transitan actualmente al año a través de Ucrania pueden ser totalmente reemplazados por GNL (gas natural licuado) e importaciones por gasoducto no rusas por rutas alternativas".



El documento cita en concreto "cuatro importantes rutas" para diversificar la llegada de gas a Europa y la primera de ellas es a través de Alemania, gracias a la "reciente y significativa expansión" de terminales de GNL y de sus importaciones de gas por tubería desde Noruega, Países Bajos y Bélgica. Desde Alemania se podrían dar volúmenes adicionales de gas a Austria, Chequia y Eslovaquia por infraestructuras que ya existen.



La segunda ruta alternativa de importación facilitaría acceso de gas noruego y de GNL procedente de Estados Unidos y Ucrania desde Polonia a Eslovaquia a través del interconector entre ambos a países y desde ahí hacia Chequia, Austria, Hungría y Ucrania. Una tercera alternativa sería transportar gas desde Italia a Austria y después a Eslovaquia y a Eslovenia, sólo teniendo en cuenta las capacidades actuales.



La llamada ruta Trans-Balcánica puede transportar gas desde Grecia, Turquía y Rumanía hacia el norte para suministrar el combustible no sólo a los países del centro y este de la UE, sino también a Ucrania y Moldavia, gracias a las interconexiones actuales entre Grecia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Moldavia, Ucrania y Eslovaquia.



Austria garantiza el suministro

En ese contexto, el Gobierno austríaco señaló este miércoles que el suministro de gas en el país está garantizado. "Hemos hecho nuestro trabajo y estamos bien preparados para este escenario", aseguró este miércoles la ministra de Energía, Leonore Gewessler.



La industria energética y el Gobierno austriaco se anticiparon a la situación y tomaron ya medidas para garantizar la continuidad del suministro a través de otras rutas y proveedores, según la ministra.

