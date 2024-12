Tribunal de EEUU ratifica condena de USD 5 millones contra Trump por abuso sexual a Jean Carroll

Credito: Web

31-12-24.-Un panel de un tribunal federal de apelaciones confirmó este lunes el veredicto de un jurado que declara responsable al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de abusar sexualmente de la periodista E. Jean Carroll, así como de difamarla, y le ordena pagar cinco millones de dólares.



«Tras la revisión, concluimos que el señor Trump no ha demostrado que el tribunal de distrito cometiera un error en ninguno de los fallos impugnados», determinó el panel.



El equipo legal de Trump ha estado intentando en los últimos meses revocar un veredicto de un tribunal civil formado por nueve miembros de un jurado que declaró a Trump responsable de difamar y abusar sexualmente de la escritora Carroll y que ordenó al político republicano a pagar cinco millones de dólares.



En el juicio de mayo de 2023, esos nueve miembros escucharon pruebas y testimonios relacionados con la acusación de Carroll, quien alegó que a mediados de la década de 1990, Trump abusó sexualmente de ella en el probador de una tienda y la difamó después de que ella hiciera pública la historia.



Trump, que ganó las elecciones presidenciales este año, sigue negando esos hechos y ha repetido en varias ocasiones que ni siquiera conoce a Carroll.



Este año, el magnate republicano se enfrentó a un segundo juicio con Carroll por difamación por seguir negando su historia, que terminó en una sentencia de 83 millones de dólares para Trump.



El equipo legal de Trump sigue apelando ese veredicto, pero la decisión de hoy supone un golpe en su defensa, ya que se sostenía en la sentencia anterior por abuso sexual.



Primer juicio



En su apelación contra el primer juicio, Trump exigió que se le concediera un nuevo juicio, pues, según su equipo legal, el jurado escuchó un testimonio indebido.



En septiembre, el abogado de Trump clasificó ante el panel el caso como un asunto de «él dijo, ella dijo», y anotó que la supuesta evidencia era «inverosímil».



El abogado del magnate también apuntó que no se debería haber permitido subir al estrado a Jessica Leeds y Natasha Stoynoff, quienes testificaron sobre supuestos abusos por parte de Trump que guardaban similitudes con las acusaciones de Carroll.



El panel rechazó hoy todos esos argumentos y determinó que el testimonio de las otras dos mujeres que acusaron a Trump de conducta sexual inapropiada se admitió legítimamente como evidencia, así como la grabación en la que se escucha a Trump alardear de haber agarrado sexualmente a mujeres sin su permiso.



El panel de la corte de apelaciones escribió que la combinación del testimonio de las mujeres y el registro sonoro mostraba que un jurado podía inferir razonablemente que Trump «se comportó de manera similar con otras mujeres, un patrón de contactos físicos abruptos y no consentidos hacia mujeres que apenas conocía».



«Las declaraciones del señor Trump en la cinta junto con el testimonio de Leeds y Stoynoff establecen un patrón repetido e idiosincrásico de conducta consistente con lo que afirmó Carroll”, consideró el panel.

