Un hispano de apenas 34 años es el nominado por Trump para embajador de EEUU en Panamá

26-12-24.-El comisionado del condado de Miami-Dade (Florida) Kevin Marino Cabrera se ha convertido a sus 34 años en una figura en ascenso del Partido Republicano gracias a su apoyo incondicional al presidente electo, Donald Trump, que lo acaba de designar como embajador de Panamá.



La nominación de Cabrera, nacido en Miami, cobró relevancia después de que Trump amenazara la semana pasada con recuperar el control del Canal de Panamá si el país centroamericano no reduce las tarifas que cobran a los barcos comerciales de Estados Unidos que pasan por esa vía, lo que supone un reto diplomático.



El presidente electo dijo en su anuncio que Cabrera hará un trabajo “fantástico” representando “los intereses de nuestra nación en Panamá”.



Por su parte, el latino dijo en su mensaje de agradecimiento que está comprometido en apoyar la visión de Trump y aseguró que trabajará “incansablemente todos los días para defender su audaz enfoque de la diplomacia internacional” de la nueva administración.



No es la primera vez que Cabrera, hijo de inmigrantes cubanos y excalbidero republicano, ha dado su apoyo incondicional al presidente electo.



Dirigió el Comité Nacional Republicano de Florida y la campaña de reelección de Trump de 2020 como director en este estado, donde defendió las ideas del republicano.



Además ha sido director en Florida del America First Policy Institute, un laboratorio de ideas que se fundó en 2021 para promover la agenda de políticas públicas del presidente electo.



El apoyo ha sido recíproco, pues Cabrera logró ser elegido por el Distrito 6 del condado de Miami-Dade en 2022, gracias al respaldo que le dio el republicano.



Desde la comisión impulsó la aprobación para que una conocida avenida de la ciudad de Hialeah, de gran población cubano-estadounidense lleve el nombre de Donald Trump.



Trump ha descrito anteriormente a Cabrera como “un conservador valiente que defiende el movimiento de Estados Unidos Primero”.



Cabrera hace parte del círculo cercano de Trump de la Florida, que de ser confirmado trabajaría bajo el mando del senador Marco Rubio, también de Florida, que espera ser el próximo secretario de Estado de EE.UU.

