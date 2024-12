Rubén Blades tras amenaza de Trump: son "distracción" para halagar la derecha de EEUU "racista/supremacista/extremista"

25-12-24.-El famoso cantautor panameño Rubén Blades indicó que las palabras de Donald Trump exigiendo la devolución del canal de Panamá son para «distraer al público norteamericano de sus verdaderos problemas y halagar las pretensiones» de la derecha con la idea de «superioridad».«El tópico del Canal de Panamá continuará siendo utilizado por Trump para distraer al público norteamericano de sus verdaderos problemas y halagar las pretensiones de la derecha política y de los racistas/supremacistas/extremistas que adoran la idea de superioridad y control norteamericano sobre otros pueblos, culturas, religiones y países», escribió Blades en su blog «En la Esquina» de su página web.Y continúa el cantante: «Será un tema popular, porque el sentimiento nacional de preeminencia ‘über alles’ (por encima de todo) aún existe en la psiquis popular yanqui, algo que de alguna absurda derivación explica el total desinterés demostrado hacia los pueblos originarios de Norteamérica, luego de estos haber sido despojados de sus territorios inicialmente por «inmigrantes no invitados por ellos, provenientes de España, Francia, Inglaterra, Portugal».A su juicio, «hoy Trump habla de su preocupación por los efectos de la ‘inmigración ilegal’ y promete la inmediata deportación de ‘once millones de ilegales’, sin demostrar la menor solidaridad hacia los que primero sufrieron la llegada de extranjeros, como él».Blades agrega también que «son ilusos los que esperan de semejante individuo expresiones de racionalidad, empatía, o espiritualidad hacia los que considera sus inferiores».El presidente electo estadounidense Donald Trump amenazó este fin de semana con exigir la «devolución» del Canal de Panamá si no se respetan los principios «morales y legales» tras criticar las tarifas «exorbitantes» y el manejo de la vía.Trump, que asumirá el próximo 20 de enero el Gobierno de EE.UU., criticó al expresidente Jimmy Carter, quien «tontamente lo regaló (el canal), por un dólar, durante su mandato», y volvió a reclamar que China tiene injerencia en la administración de la vía acuática, de la que Estados Unidos es el principal usuario.Carter (1977-1981) y el general Omar Torrijos (1929-1981) firmaron los Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington que traspasaban el canal al Estado panameño a partir del 31 de diciembre de 1999.Las palabras de Trump tuvieron una contundente respuesta del presidente panameño José Raúl Mulino al afirmar el domingo que «cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo» así como que «la soberanía e independencia de nuestro país no son negociables».Además, también han sido ampliamente criticadas por otros países y organismos internacionales, que han mostrado su solidaridad con Panamá.El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999.