21 de dicienbre de 2024.-Una serie de visualizaciones de aviones no tripulados sobre bases militares en todo el país ha renovado la preocupación de que Estados Unidos no tenga una política gubernamental clara sobre cómo lidiar con incursiones no autorizadas que potencialmente podrían representar una amenaza a la seguridad nacional, informó prensa CNN.com

“Ha pasado un año de las incursiones con drones en la base Langley y casi dos años del globo espía de la República Popular China. ¿Por qué no tenemos un [punto de contacto] único que sea responsable de la coordinación entre todas las organizaciones del gobierno para abordar esto?” dijo a CNN el jefe recientemente retirado del Comando Norte de Estados Unidos y de NORAD, el general Glen VanHerck. “En cambio, todos se señalan unos a otros diciendo que no es nuestra responsabilidad”.

De hecho, ha habido múltiples casos de incursiones de drones sobre bases militares desde que se detectaron misteriosos enjambres de drones alrededor de la Base Conjunta Langley-Eustis y otros sitios militares sensibles en Virginia el año pasado, y desde que un globo espía chino transitó por los Estados Unidos continentales en 2023.