Universidades de EEUU emiten avisos sobre posible prohibición de viajes de Trump

Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EEUU

21 de diciembre de 2024.- Los colegios y universidades de Estados Unidos están emitiendo advertencias a sus estudiantes internacionales para que regresen a los campus antes de que Donald Trump asuma el cargo de presidente, en preparación para una repetición de las posibles prohibiciones de viaje observadas durante su primer mandato.



Más de una docena de escuelas estadounidenses han emitido avisos. Algunos estudiantes deben regresar pronto de todos modos, ya que su semestre de primavera comienza antes de que el presidente electo tome posesión del cargo, pero otros advierten que los estudiantes que dependen de una visa académica pueden estar en riesgo y deberían regresar al campus antes de la toma de posesión de Trump el 20 de enero.



Aunque los planes de Trump para las prohibiciones de viaje aún no están claros, el presidente electo ha amenazado con invocar una prohibición de viaje como lo hizo mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato, que afectó a quienes provenían de países predominantemente musulmanes: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.



Entre ellos se encontraban estudiantes y profesores de instituciones de educación superior. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, a más de 40.000 personas se les negó el visado como consecuencia de la prohibición.



La lista de escuelas incluye universidades de la Ivy League como Harvard y Brown, escuelas de Boston como la Universidad Northeastern y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y otras escuelas de todo el país, desde la Universidad Johns Hopkins hasta la Universidad del Sur de California. Algunas ofrecen clases que comienzan el día después de la inauguración.



La Universidad de Cornell informó a sus estudiantes que la prohibición de viajes a las 13 naciones a las que Trump se había referido anteriormente “probablemente entrará en vigor poco después de la investidura”, y que podrían añadirse nuevos países a la lista, en particular China e India. Aconsejó a los estudiantes, profesores y personal de esos países que regresaran al campus antes de que comience el semestre el 21 de enero.



Cornell también advirtió a estos estudiantes que lleven todos los documentos relevantes y se aseguren de que estén actualizados, con la sugerencia de tener también a mano “evidencia de financiación y certificado de inscripción o transcripción”.



Otras escuelas no llegaron a decir que era probable que se prohibiera la entrada, sino que aconsejaron a los estudiantes que planificaran con anticipación y se prepararan para los retrasos.



En un correo electrónico a los estudiantes con visas especiales compartido con Axios , la Universidad del Sur de California dijo que "es especialmente importante dado que una nueva administración presidencial asumirá el cargo el 20 de enero de 2025 y, como es habitual, puede emitir una o más órdenes ejecutivas que afecten los viajes a los EE. UU. y el procesamiento de visas. Si bien no hay certeza de que se emitan tales órdenes, la forma más segura de evitar cualquier desafío es estar físicamente presente en los EE. UU. antes del semestre de primavera".



La oficina de asuntos estudiantiles internacionales de la Universidad Wesleyana escribió en una carta a los estudiantes: “Si planea viajar internacionalmente durante las vacaciones de invierno, le recomendamos encarecidamente que vuelva a ingresar a los EE. UU. y regrese al campus antes del domingo 19 de enero de 2025.



“Con la inauguración presidencial el lunes 20 de enero de 2025 y la incertidumbre en torno a los planes del presidente electo Donald Trump para la política relacionada con la inmigración, la forma más segura de evitar dificultades para volver a ingresar al país es estar físicamente presente en los EE. UU. el 19 de enero y los días posteriores del semestre de primavera”.



Más de 1,1 millones de estudiantes internacionales “proceden de más de 210 lugares de origen y estudiaron en instituciones de educación superior estadounidenses durante el año académico 2023/2024, un aumento del 7% respecto al año académico anterior”, según Open Doors , un proyecto de datos financiado en parte por el Departamento de Estado de Estados Unidos.



Los estudiantes de India y China representan más de la mitad de todos los estudiantes internacionales en Estados Unidos.



Jacky Li, estudiante de tercer año de estudios ambientales en la Universidad de California en Berkeley, viajará a China el 21 de diciembre y regresará el 16 de enero, aunque hizo sus planes meses antes de que los funcionarios de Berkeley enviaran el aviso. Dijo a Associated Press que la preocupación está creciendo entre los estudiantes internacionales.



“Existe el temor de que este tipo de restricción se extienda a una comunidad más amplia, considerando las tensiones geopolíticas actuales en todo el mundo, por lo que el temor definitivamente existe”, dijo Li a la agencia de noticias.



“Si Estados Unidos es realmente un defensor de la libertad académica, lo que debería hacer es no restringir este tipo de comunicaciones entre los diferentes países del mundo”, añadió.



Trump ha dicho previamente que revivirá la prohibición de viajes y la ampliará, prometiendo una nueva " selección ideológica " para los ciudadanos no estadounidenses para excluir a "lunáticos peligrosos, odiadores, fanáticos y maniacos".



"No traeremos a nadie de Gaza, Siria, Somalia, Yemen o Libia ni de ningún otro lugar que amenace nuestra seguridad", dijo Trump en un evento de campaña en octubre de 2023 en Iowa.



Trump también prometió “revocar las visas de estudiantes de extranjeros radicales antiamericanos y antisemitas en nuestros colegios y universidades” en respuesta a la ola de protestas en los campus en apoyo a los palestinos en Gaza y la desinversión de Israel que arrasó el país a principios de este año.