Senado de EEUU aprueba plan provisional para evitar cierre del Gobierno

El senado de EEUU Credito: web

21 de diciembre de 2024.- El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley provisional que asegura la financiación del Gobierno y evita un cierre administrativo. Con 85 votos a favor y 11 en contra, la medida garantizará el funcionamiento de las agencias federales hasta marzo de 2025.



Aunque la votación en la Cámara Alta se realizó después del plazo límite establecido para la medianoche, un acuerdo bipartidista previo permitió que la Oficina de Gestión y Presupuesto evitara suspender operaciones gubernamentales. De forma excepcional, los senadores utilizaron un procedimiento rápido para congelar los preparativos del cierre.



El presidente Joe Biden firmará la ley este sábado, asegurando que empleados federales esenciales, como tropas militares, agentes fronterizos y controladores aéreos, no trabajen sin sueldo.



El presupuesto mantiene los niveles actuales de gasto y añade 100 000 millones de dólares para desastres naturales y 10 000 millones para el sector agrícola. También financia la reconstrucción del puente Francis Scott Key en Maryland, que colapsó en marzo pasado.



Sin embargo, el plan no aborda el techo de deuda, una cuestión clave para el presidente electo Donald Trump, quien ha propuesto eliminar este límite. El proyecto también prepara un nuevo escenario de negociaciones sobre el gasto para los primeros días de la próxima administración.



El cierre del Gobierno, conocido como shutdown, ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto necesario para las agencias federales, que tienen prohibido gastar sin autorización legislativa.



Aunque no es inminente elevar el límite de deuda, el Departamento del Tesoro podría implementar medidas extraordinarias desde el 1 de enero para evitar incumplimientos.