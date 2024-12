Suiza asumirá la representación de los intereses de Ecuador en Venezuela

La embajadora ecuatoriana Verónica Bustamante Ponce y el ministro de Relaciones Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, firman un acuerdo respecto a la representación en Venezuela, el 19 de diciembre de 2024 en Berna, Suiza Credito: Web

20-12-24.-Suiza asumirá la prestación de servicios diplomáticos y consulares de Ecuador en Venezuela, pues ambos países sudamericanos mantienen sus relaciones bilaterales rotas, informó el jueves el Departamento de Asuntos Exteriores suizo.



Por pedido de Ecuador y mediante la firma de un acuerdo entre el Consejero Federal de Suiza, Ignazio Cassis, y la embajadora de Ecuador en el país europeo, Verónica Bustamante, se adoptó la medida con la que se “garantiza que los canales diplomáticos y consulares entre ambos países permanezcan abiertos”, señaló un comunicado de la oficina suiza.



El reporte de la cancillería suiza no precisó desde qué fecha prestará los servicios consulares a ecuatorianos, pero indicó que se desempeñarán en una sección creada para “salvaguardar los intereses” del país andino y estará adscrita a la embajada suiza con sede en Caracas.



Los servicios diplomáticos y consulares incluyen gestiones notariales, visas, atención de casos de vulnerabilidad, entre otros. Desde septiembre los servicios consulares ecuatorianos en Venezuela se brindan vía telemática y a través de los consulados de Ecuador en Bogotá y Panamá.



The Associated Press consultó a la cancillería ecuatoriana sobre el anuncio hecho por Suiza pero todavía no hay una respuesta.



Suiza también asumió desde junio la representación diplomática de México en Ecuador y la protección de sus bienes, tras la ruptura de relaciones oficiales entre los dos países por la incursión policial ecuatoriana a la sede diplomática mexicana, en Quito, el 5 de abril, en la que fue arrestado el exvicepresidente, Jorge Glas, que permanece en prisión por actos de corrupción.





Tras ese episodio, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dispuso el cierre de la embajada y consulados en Ecuador, por considerar como un acto “aberrante” el ingreso de la policía ecuatoriana a la sede mexicana. Sin embargo, los dos países sudamericanos han mantenido tensiones diplomáticas desde 2018 cuando los representantes de cada uno fueron expulsados por su contraparte.



Suiza mantiene siete acuerdos para la gestión de servicios diplomáticos de otros países con lazos bilaterales rotos, lo que les permite tener relaciones de bajo nivel, agregó.

La fuente original de este documento es:

AP (https://apnews.com/hub/noticias)