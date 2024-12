Llaman a movilización nacional por pensiones dignas en Chile

Pensiones dignas exigen en Chile

19 de diciembre de 2024.- El Frente Amplio (FA), de la coalición del gobierno de Chile, convocó a la ciudadanía a participar hoy en una distribución nacional de volantes a favor de un sistema de pensiones justo y con enfoque de género.



La movilización tiene como objetivo apoyar la reforma previsional, actualmente en debate en el Congreso Nacional, por medio de la cual se busca ofrecer a los pensionados una retribución que cubra todas sus necesidades tras el final de la vida laboral.



En la actualidad este sistema está en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), un modelo impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que lucra con las cotizaciones de los trabajadores y entrega jubilaciones de miseria.



La actividad se realizará este jueves a las 18:00 (hora local) en todas las capitales regionales y otros puntos del país.



No basta sólo con tuitear, es necesario poder desplegarnos en el territorio, indicó la presidenta del FA, Constanza Martínez, quien llamó a toda la población a movilizarse y participar en el volanteo masivo.



“Para que tengamos políticos que escuchen, necesitamos que la ciudadanía esté presente”, señaló.



La víspera, durante la última sesión de 2024, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, encabezada por Juan Antonio Coloma, de la derechista Unión Demócrata Independiente, se abstuvo de votar por el proyecto de reforma, alegando que se había filtrado a la prensa.



La principal divergencia es la distribución del seis por ciento adicional de las cotizaciones de los trabajadores, que ya está acordada.



El gobierno propone utilizar dos puntos para un sistema público de seguridad social, uno para mejorar la situación de las mujeres, en particular a las dedicadas a tareas de cuidados, y el resto a la cuenta personal de los cotizantes.



La oposición de derecha, en cambio, insiste en que la totalidad vaya a las cuentas de cada trabajador, lo cual favorece a las AFP, quienes manejan ese fondo y obtienen ganancias con la especulación financiera o invirtiendo en empresas dentro y fuera del país.



Respecto al volanteo nacional convocado por el FA, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, opinó que es muy importante la opinión ciudadana en esto, mientras el titular de Hacienda, Mario Marcel, indicó que no debería ser causa de alarma para nadie.