Expresidente boliviano Evo Morales denuncia «guerra judicial» en su contra

17 de diciembre de 2024.- El exmandatario señala que la orden de aprehensión en su contra emitida por la Fiscalía General de Bolivia es parte de una campaña de «lawfare» o «guerra judicial» en su contra para inhabilitarlo políticamente de cara a las próximas elecciones.



A raíz de una orden de aprehensión y la propuesta de prisión preventiva contra el expresidente boliviano, Evo Morales, el líder cocalero denunció este martes que es víctima de persecución política.



A través de la red social X, Morales afirmó que el Gobierno del presidente Luis Arce se “comprometió” a entregarlo como “trofeo de guerra a EE.UU.”.



“Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado”, afirmó el exmandatario en su tuit.



“El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo; una Bolivia Plurinacional con inclusión de los siempre excluidos; no haber permitido la intromisión y abuso del imperio norteamericano; haber expulsado al embajador de EE.UU. y sus agencias saqueadoras y represoras. Sufro desde hace tiempo un constante bombardeo de difamación e insultos”, cita su mensaje.



Morales terminó su comunicado asegurando que, mediante un “ejército de fiscales, jueces, policías y militares” se busca eliminarlo de manera política, moral y física. “Por eso intentaron envenenarme y matarme», aseveró.



La Fiscalía boliviana emitió una orden de aprehensión contra Evo Morales, así como una petición de prisión preventiva en una cárcel pública, acusándolo del presunto delito de trata de personas así como de mantener una relación con una adolescente que habría embarazado, según expresa un informe de inteligencia de la Policía boliviana.



El equipo de defensa de Morales afirmó que no hay delito ni pruebas, por lo cual no hay caso contra su defendido. Agregó que todo esto solo busca eliminarlo de la carrera electoral del próximo 2025.

