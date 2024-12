Ministra argentina a Diosdado Cabello: "Liberá de inmediato a Nahuel Gallo o atenete a las consecuencias”

Credito: Versión Final

17-12-24.-El Gobierno argentino rechazó las declaraciones del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien acusó al gendarme Nahuel Gallo de haber entrado a Venezuela bajo una “misión” contra el oficialismo. También expuso que el joven tendría un salario en divisas norteamericanas para “viajes por el mundo”.



Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gabinete de Javier Milei, respondió en la red social X al número dos del chavismo.



"Liberá de inmediato a Nahuel Gallo o atenete a las consecuencias. Cada minuto que lo retenés, quedás más expuesto como el opresor miserable que sos", arremetió Bullrich contra Diosdado.



La funcionaria le advirtió que “las mentiras que intentaste instalar se caen en segundos".



"Diosdado Cabello, secuestrar a un gendarme argentino no te hace fuerte, te muestra desesperado. La Argentina no se somete", apuntó la ministra.



Al mismo tiempo, tanto el vocero presidencial Manuel Adorni como el canciller Gerardo Werthein hacían declaraciones televisivas en el mismo sentido.



Sostuvo que "es totalmente falso lo que dice Cabello”. “Los informes de Migraciones muestran que no es cierto que ha viajado y que ha hecho viajes por todo el mundo. Él es un gendarme que estaba destacado en Uspallata y solo ha hecho cruces a Chile y alguna vez, seguramente hace varios años, ha ido a Brasil. Toda la narrativa del señor Cabello no se corresponde con la realidad", defendió el Canciller.



Por su parte, Werthein expuso una de las hipótesis sobre el porqué del secuestro de Nahuel Gallo: "Una hipótesis es que estén acumulando rehenes con vistas al 10 de enero. Esto no se puede tolerar".



Werthein hizo referencia al listado de viajes del gendarme que compartió Bullrich en redes sociales y aseguró: "Eso muestra la falsedad de lo que dijo Cabello, porque él dice que Gallo viajaba por el mundo, mientras que los egresos de Gallo del país fueron a Chile (por su trabajo en el paso de Uspallata) o a Brasil".





