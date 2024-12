Cientos de personas se reúnen en Londres para protestar contra el aumento vertiginoso de los alquileres en la capital

En Londres piden mayor control de la renta de inmuebles

15 de diciembre de 2024.- Los manifestantes se reunieron el sábado en Londres para protestar contra el “aumento vertiginoso” de los alquileres en la capital.



El aumento de los alquileres está destruyendo las comunidades, afirmaron los organizadores del Sindicato de Inquilinos de Londres (LRU).



El grupo dijo que el evento se produjo en medio de una creciente ola de manifestaciones lideradas por inquilinos en toda Europa para resaltar el impacto de los alquileres altos y exigir controles.



LRU dijo que hasta 500 personas marcharon por el centro de Londres el sábado, en uno de los días de compras más grandes del año, para protestar “contra el aumento vertiginoso de los alquileres” y la “explotación” de los inquilinos.



Jamie Campbell, un trabajador teatral independiente de 46 años, dijo que el aumento del alquiler ha dificultado cubrir el costo de vida en Lewisham, al sureste de Londres.



Dijo: “Mi casero aumentó nuestro alquiler año tras año, pasando de £1,225 a £1,700 desde la pandemia. Eso es un aumento de casi el 40% en solo unos pocos años.



"No podía permitirme esto, así que me vi obligado a buscar un nuevo lugar. La búsqueda de una casa parecía casi imposible, fui a docenas de visitas y recibí un sinfín de rechazos.



“Afectó mucho mi salud mental, y ya me encontraba en medio de una crisis personal muy aguda. Me encontraba en mi peor momento.



“No debería ser tan difícil simplemente lograr el derecho humano de encontrar un hogar en la ciudad donde trabajo. El sistema necesita cambiar y cambiar ahora”.



Londres fue la región inglesa con la inflación de alquileres más alta en los últimos 12 meses hasta octubre de 2024, con un 10,4%, según cifras recientes de la Oficina de Estadísticas Nacionales.



Este aumento anual fue mayor que en los 12 meses hasta septiembre de 2024, 9,8%, mientras que hubo un aumento anual récord del 11,2% en marzo de 2024.



Según cifras oficiales, el alquiler promedio en Londres asciende a 2.172 libras al mes, por lo que muchas personas están llegando al límite mientras intentan cubrir el costo, dijo la LRU.