EEUU: Tom Homan el "zar fronterizo" de Donald Trump revela cual es la primera ciudad en sufrir deportaciones masivas

El zar fronterizo de Trump revela qué ciudad es la primera en sufrir deportaciones masivas Tom Homan dijo a los funcionarios demócratas que "se quitaran del camino" de su amplia agenda antiinmigrante.

12 de diciembre de 2024.-El "zar fronterizo" entrante de Donald Trump quiere que los funcionarios de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos "se quiten de en medio" sus planes de deportaciones masivas o se arriesguen a ser procesados, informo Noticias de NBC.com

En declaraciones ante un grupo de republicanos de Chicago el lunes por la noche, Tom Homan dijo que la ciudad y el estado de Illinois están "en problemas" porque "su alcalde apesta y su gobernador apesta".

La promesa de Trump de arrestar, detener y deportar a personas que viven en el país sin permiso legal como parte de su agenda del "primer día" desplegaría fuerzas de seguridad federales, estatales y locales en comunidades de inmigrantes en todo el país, comenzando en la Ciudad de Los vientos (Chicago), según Homan. .

"Vamos a empezar aquí mismo en Chicago", dijo durante una fiesta organizada por el PAC Ley y Orden y el Club Republicano del Noroeste.

"Si su alcalde de Chicago no quiere ayudar, puede hacerse a un lado", añadió. "Pero si nos lo impide, si a sabiendas alberga u oculta a un extranjero ilegal, lo procesaré".

Se espera que Homan, exdirector interino de Inmigración y Control de Aduanas de Trump, lleve a cabo lo que el presidente electo ha descrito como "la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos", que sus aliados esperan ampliar para apuntar potencialmente a millones de personas más allá del alcance de los inmigrantes indocumentados acusados ​​de cometer delitos.

Homan también dijo que se espera que los hijos de los no ciudadanos sean deportados junto con sus familias.

"No busco separar familias en absoluto. Ese no es mi objetivo", dijo Homan. "Mi objetivo es hacer cumplir la ley, pero si te pones en esa posición, puede suceder. Pero en este momento no hay ningún plan en esta administración para separar a las familias. Simplemente no lo es. Sin embargo, vamos a hacer cumplir la ley. Entonces, si te pones en esa posición, depende de ti".

En una entrevista con Meet the Press de NBC, Trump se hizo eco de su promesa de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, a pesar de que la 14ª Enmienda de la Constitución consagra el derecho de ciudadanía a las personas que nacen en el país.

También sugirió que los hijos de inmigrantes que llegaron al país ilegalmente (los llamados "dreamers" bajo la Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA) podrían permanecer en el país a través de algún mecanismo.

Los soñadores "pueden llevarse un niño a casa o simplemente quedarse aquí", según Homan. "Pero no obtienes un pase".