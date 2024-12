Sin consuelo y pocos refugios en Gaza mientras se instala la pesadilla del invierno

Siguen los bombardeos israelíes contra Gaza

12 de diciembre de 2024.- Decenas de miles de personas refugiadas en la expuesta costa mediterránea de Gaza se enfrentan a duras condiciones invernales con refugio, alimentos y combustible inadecuados, mientras las temperaturas caen en picado en el devastado territorio y una serie de tormentas destruyen sus tiendas de campaña improvisadas.



En las últimas semanas, el mal tiempo ha obligado a cientos de personas que viven en la franja costera de Gaza que rodea a Al-Mawasi a evacuar sus refugios, arruinando utensilios de cocina, ropa, reservas de alimentos y valiosa leña. Al-Mawasi fue designada como “zona humanitaria” por las ofensivas militares israelíes y está repleta de personas desplazadas durante 13 meses de combates, ataques aéreos y bombardeos de artillería.



Hisham al-Haddad, de 30 años, describió cómo una repentina oleada de agua del mar lo sorprendió la semana pasada y se estrelló contra su tienda y las de sus vecinos. Su familia, compuesta por ocho miembros, vivía cerca de Deir al Balah, en la costa, en la zona humanitaria, desde que huyeron de la ofensiva israelí hacia la ciudad de Rafah, en el sur, en mayo.



“No tuvimos más remedio que montar nuestra tienda de campaña en la arena de la playa por falta de espacio, pero había dos hileras de tiendas de campaña frente a nosotros, frente al mar. Todas ellas fueron tragadas por completo por el mar durante la tormenta y la marea alta. Fue como un tsunami. Simplemente agarré a mis hijos y salí corriendo”, dijo al-Haddad.



“Todos estaban ocupados tratando de salvarse. Las olas arrastraron a algunas personas y niños, pero todos fueron rescatados. Todos gritaban y lloraban pidiendo ayuda. Yo quería ir a ayudar a los demás, pero estaba ocupado salvándome a mí mismo y a mi familia”.



La ONU y otras agencias han pronosticado graves penurias durante los meses de invierno, cuando las temperaturas en Gaza pueden bajar hasta 5 °C, con una temperatura mínima promedio de 10 °C. Más de dos tercios de los edificios del territorio han resultado dañados y algunas zonas se han vuelto inhabitables.



El mes pasado, Philippe Lazzarini, director del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), dijo que la gente de Gaza se había visto obligada a quemar basura plástica como último recurso para mantenerse caliente.



“El invierno en Gaza significa que la gente no sólo morirá por los ataques aéreos, las enfermedades o el hambre. El invierno en Gaza significa que más gente morirá temblando de frío, especialmente entre los más vulnerables, incluidos los ancianos y los niños”, publicó Lazzarini en X.



Las agencias de ayuda, la ONU y gobiernos individuales han pedido un mejor flujo de ayuda a Gaza, particularmente al norte, donde se estima que entre 60.000 y 75.000 personas han estado aisladas de la asistencia humanitaria durante más de dos meses por un bloqueo impuesto en varios barrios por el ejército israelí.





COGAT, el organismo militar israelí a cargo de la ayuda humanitaria a Gaza, dijo el día X que continuaría trabajando con la comunidad internacional para aumentar la ayuda a Gaza a través de Kerem Shalom y otros cruces, y dijo que UNRWA coordinó menos del 10% de la ayuda que entró a Gaza en noviembre.



Octubre de 2024 fue el peor mes en cuanto a la llegada de ayuda humanitaria a Gaza desde que comenzó el conflicto. Según COGAT, en noviembre ingresaron 90 camiones de media cada día, frente a los 60 camiones diarios de octubre.



“Hace mucho frío porque no tenemos ropa de invierno para protegernos del frío y no hay suficientes mantas. Usé la mitad de ellas para hacer la tienda de campaña. Mis hijos tienen dos prendas de abrigo, se las pondrán para entrar en calor, pero tampoco es suficiente. Tampoco hay leña para hacer fuego y calentarse”, dijo Fida Eid, una madre de dos niños de 26 años.



Eid, desplazada de Jabalia, que está bajo asedio israelí y es escenario de feroces combates, dijo que cinco de sus familiares cercanos habían muerto en el conflicto.



La guerra se desencadenó tras un ataque sorpresa lanzado por militantes de Hamás en el sur de Israel el pasado mes de octubre . Unas 1.200 personas murieron, en su mayoría civiles, y 250 fueron secuestradas. Hasta el momento, unas 44.800 personas han muerto en Gaza en la ofensiva militar israelí que siguió, según las autoridades sanitarias locales, y unas 106.300 han resultado heridas. La mayoría son civiles. Miles más están desaparecidos.



Los precios de los alimentos se han disparado en las últimas semanas y los productos básicos son demasiado caros para muchos. Un saco de harina de 25 kilos cuesta ahora más de 120 dólares (94 libras esterlinas), más de diez veces su precio anterior a la guerra.



“Recibimos muy poca ayuda de las ONG. La última vez que recibí un paquete de ayuda fue hace un mes y, como siempre, solo contenía comida enlatada, así que dependemos de las comidas que recibimos de los comedores de beneficencia. Para conseguir agua, hacemos cola durante horas… Así son nuestras vidas”, dijo al-Haddad al Guardian.



Sabreen al-Atout vive con su marido y sus seis hijas en una tienda de campaña improvisada en al-Mawasi.



“Se acerca el invierno… no tenemos ningún refugio adecuado que nos proteja de la lluvia. No tenemos suficientes mantas, no tenemos ropa de invierno y no tenemos forma de mantenernos calientes con ningún tipo de calefacción”, dijo.



La hija de 12 años de Al-Atout, Rahaf, murió en un atentado en noviembre del año pasado, y su hermana gemela tiene heridas graves en las piernas.



“Ahora necesita salir de Gaza para recibir el resto del tratamiento, pero eso es imposible, y con este frío glacial del invierno, sufre mucho por el impacto de la lesión, y no hay ropa ni calcetines para calentar sus pies”, dijo al-Atout.