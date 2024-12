Francia: diez nombres en la lista para el puesto de primer ministro

Presidente de Francia, Emanuel Macron

12 de diciembre de 2024.- Tras la dimisión del primer ministro, Michel Barnier, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que intentará nombrar a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas, en medio de una creciente tensión política en el país europeo.



En este sentido, y apropósito de la efímera gestión de Barnier, el mandatario ha retomado su búsqueda de la rara perla para el puesto de primer ministro mediante consultas con las fuerzas políticas, por lo que en días pasados sostuvo una serie de encuentros en el Palacio Elíseo a los dirigentes de los partidos políticos, con exclusión de la Agrupación Nacional y de La Francia Insumisa.



Es por esto, que entre las cualidades requeridas se encuentran: persona con experiencia capaz de construir a su alrededor una mayoría de 290 diputados, o al menos no ser censurado por la Asamblea Nacional. Continuar en la política después de siete años es una ventaja.



Diez nombres se disputan esta candidatura



Actualmente, hay diez personeros que aspiran al puesto de primer ministro francés y que, en su proceso, logre consolidar una mayoría dentro del parlamento Nacional, debido a que el presidente está intentando encontrar un equilibrio entre renovar la "base común" entre los macronistas y Los Republicanos (LR), o bien ampliar esta base para establecer una coalición más robusta que pueda resistir futuros intentos de censura. Idealmente, busca lograr ambas cosas sin alterar el rumbo económico actual. Varios nombres han surgido como posibles candidatos que representan esta continuidad política.



François Bayrou



El nombre de François Bayrou, presidente y fundador de MoDem, aparece muy a menudo cuando se habla de los favoritos al cargo de futuro primer ministro.



Byrou, se desempeña como político centrista, líder del MoDem (Movimiento Demócrata). Y al haber ocupado varios cargos ministeriales, se ha convertido un aliado importante para Macron.



François Bayrou podría beneficiarse de la indulgencia del RN por varias razones, empezando por el hecho que defiende desde hace tiempo la introducción de la representación proporcional en las elecciones legislativas. Como alcalde, también brindó su patrocinio a Marine Le Pen para que pudiera presentarse a las elecciones presidenciales de 2022. Finalmente, se opuso, a finales de noviembre, a la ejecución de una sentencia de inhabilitación que podría afectar a la líder de la extrema derecha. diputados en caso de condena, el próximo mes de marzo, en el caso de los asistentes parlamentarios Agrupación Nacional en el Parlamento Europeo.



Sébastien Lecornu



Lecornu es un político francés que se ha desempeñado como Ministro de las Fuerzas Armadas en los gobiernos de los sucesivos primeros ministros Élisabeth Borne, Gabriel Attal y Michel Barnier desde 2022.



Se perfila como uno de los más sólidos aspirantes al mantener una estrecha lealtad al actual Gobierno de turno. Sin embargo, asegura que "no es candidato a nada". Lo que no impide que el nombre del ministro de las Fuerzas Armadas dimisionario aparezca periódicamente en esta búsqueda.



Jean-Yves Le Drian



Lo que caracteriza al dirigente, es ser fiel a Emmanuel Macron. Su nombre circuló durante el fin de semana mientras todas las miradas estaban puestas en Siria y la reapertura de Notre-Dame de París. A sus 77 años, Jean-Yves Le Drian tiene a sus espaldas una larguísima carrera política.



El político se desempeñó como Ministro de Europa y Asuntos Exteriores en los gobiernos de los primeros ministros Édouard Philippe y Jean Castex (2017-2022) y como Ministro de Defensa bajo el presidente François Hollande (2012-2017). Exmiembro del Partido Socialista, había sido independiente desde 2018 antes de fundar Territorios del Progreso en 2020.



Bernard Cazeneuve



Cazeneuve es político y abogado. Del 6 de diciembre de 2016 al 15 de mayo de 2017 fue Primer ministro de Francia durante la presidencia de Francois Hollande en sustitución de Manuel Valls.



Sin embargo, la posible nominación de Bernard Cazeneuve no cuenta con unanimidad dentro de su propio partido. Olivier Faure considera "paradójico" nombrarlo "en nombre de una victoria, la del Nuevo Frente Popular, a la cual él no quiso contribuir". Más a la izquierda, ni siquiera quieren oír hablar de ello.



Catherine Vautrin



Catherine Vautrin estuvo cerca de ser nombrada primera ministra por Emmanuel Macron, quien finalmente prefirió a Élisabeth Borne.



Exministra de Asociación con los Territorios y Descentralización en el gobierno del Primer Ministro Michel Barnier desde 2024, Vautrin se unió al campo macronista en 2024. Fue ministra de Trabajo, Salud y Solidaridad durante el gobierno de Gabriel Attal y ministra de Asociación con los Territorios y Descentralización durante los últimos tres meses.



Su nombramiento podría ser útil para consolidar la base común entre macronistas y Los Republicanos, y al mismo tiempo consolidar la alianza con un partido mayoritario en el Senado. Sin embargo, esta elección podría provocar divisiones en la izquierda: en 2012 participó en manifestaciones contra el matrimonio homosexual y luchó contra la ley Taubira en la Asamblea.



François Baroin



El alcalde de Troyes tiene un currículum impresionante: diputado, senador, vicepresidente de la Asamblea Nacional, ministro del Interior bajo Jacques Chirac, portavoz del gobierno y ministro de Economía y Finanzas bajo Nicolas Sarkozy.



Es por esto que se postula como un aspirante prometedor al cargo, pues pese a ser de derecha, siempre ha tenido muy buenas relaciones con el Partido Socialista. Además, no tiene conflictos con la Agrupación Nacional, por lo que podría reunir una mayoría de no censura a su alrededor.



Bruno Retailleau



El ministro del Interior dimitido hace campaña para continuar su misión en el próximo gobierno.



Durante mucho tiempo, fue un feroz oponente de Emmanuel Macron, el exlíder de los republicanos en el Senado se destacó al asumir mayores responsabilidades. Este conservador católico, de 64 años, se ha mostrado dispuesto a romper todos los tabúes, llegando a afirmar que el Estado de derecho no es "ni intangible ni sagrado".



Lucie Castets



Después de las elecciones legislativas anticipadas ganadas por el Nuevo Frente Popular, se había convertido en la encarnación de la unidad de izquierda. Sin embargo, Emmanuel Macron nunca consideró realmente a Lucie Castets, candidata al cargo de primera ministra.



Sin mandato ni afiliación, la alta funcionaria de 37 años continuó defendiendo la unión y declarándose disponible en caso de censura a Michel Barnier.



Ségolène Royal



La exministra de Medio Ambiente y ex candidata presidencial socialista hizo saber que estaba interesada en el puesto.



Royal, se destaca por haber entrado en la política nacional apoyando a François Mitterrand en 1982, primero como encargada de Juventudes y luego de Asuntos Sociales. Tras pasar por la Asamblea Nacional de Francia, fue ministra de Ecología en el gobierno de Pierre Bérégovoy, entre 1992 y 1993. Fue también Ministra Delegada a la Educación Escolar (1997-2000) y luego a la Familia, Infancia y Personas Discapacitadas (2000-2002) en el gobierno de Lionel Jospin. En 2004 ganó la presidencia de la región de Poitou-Charentes, el bastión del entonces primer ministro Jean-Pierre Raffarin.



François Villeroy de Galhau



Una última tarjeta, nunca utilizada, permanece sobre el escritorio de Emmanuel Macron. A falta de opciones políticas, el jefe de Estado podría contar con el nombramiento de un gobierno técnico en torno a expertos y especialistas. Para liderarlo se menciona el nombre del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau.



Su gobierno podría entonces encargarse de los asuntos actuales hasta una nueva disolución o una dimisión del presidente de la República, lo que resolvería el actual rompecabezas político.