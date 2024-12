Presidente electo Donald Trump sugiere deportar a familias con estatus migratorio mixto

9 de diciembre de 2024.-El presidente electo Trump propuso en una entrevista transmitida el domingo que las familias con estatus migratorio mixto deberían ser deportadas juntas, haciéndose eco de su "zar fronterizo" seleccionado, Tom Homan, informó Noticas de NBC.com.

Se estima que 4,7 millones de hogares en los EEUU. se definen como de "estatus mixto", lo que significa que albergan al menos a un residente indocumentado y al menos a un ciudadano o residente legal no ciudadano, según el Centro de Estudios de Migración.



Cuarenta y ocho por ciento de los 2,8 millones de hogares con al menos un residente indocumentado son el hogar de al menos un niño nacido en Estados Unidos, informa el centro.



No quiero dividir familias, así que la única forma de no dividirlas es manteniéndolas unidas y tener que enviarlas a todas de regreso", dijo Trump en una entrevista transmitida el domingo en el programa "Conoce a la Prensa" con Kristen Welker.



Presionado por Welker sobre lo que ese enfoque podría significar para los niños que están en el país legalmente a pesar de que sus padres son indocumentados, Trump dijo: "Bueno, lo que tienes que hacer si quieren quedarse con su padre... mira, tenemos que hacerlo". tener reglas y regulaciones."



La anterior política de separación de familias de Trump en la frontera, en la que casi 4.000 niños fueron separados de sus padres, causó revuelo y generó preocupaciones humanitarias durante su primer mandato.



Homan, un firme partidario de los planes de deportación masiva de Trump, jugó un papel en la controvertida política durante el primer mandato del presidente electo en Pennsylvania Ave.



Sin embargo, en la misma entrevista, Trump parecía dispuesto a permitir que los Dreamers, aquellos que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños y recibieron protección bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, permanezcan en el país.



Dijo que "tenemos que hacer algo con los Dreamers+", y luego agregó que "trabajará con los demócratas en un plan".



"Los republicanos son muy abiertos a los Dreamers+... hace muchos años fueron traídos a este país", dijo.



"Algunos de ellos ya no son jóvenes", continuó Trump. "Y en muchos casos, han tenido éxito".



Sí, pero: Trump adoptó entonces una postura de línea dura sobre la ciudadanía por nacimiento, reafirmando su plan de rechazarla desde el primer día.



"Tenemos que ponerle fin. Es ridículo", dijo, pero no proporcionó detalles sobre cómo eludiría la 14ª Enmienda.



En repetidas ocasiones dijo que Estados Unidos es "el único país que lo tiene". Pero Canadá, Brasil y docenas de otras naciones ofrecen ciudadanía por nacimiento.



Trump ha jurado llevar a cabo deportaciones masivas a partir del primer día de su presidencia, planes que, según los expertos en inmigración, podrían costar cientos de miles de millones de dólares y han desencadenado preocupaciones humanitarias.