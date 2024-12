Policía surcoreana investiga por cargos de traición al presidente Yoon Suk Yeol

Yoon Suk-yeol pronuncia un discurso durante un acto público en Seongnam

5 de diciembre de 2024.- La moción de destitución contra el mandatario será sometida a votación el próximo 7 de diciembre.



La Policía de Corea del Sur inició una investigación para determinar si el presidente Yoon Suk Yeol cometió un acto de traición al declarar la ley marcial el pasado martes.



La agencia Yonhap dio a conocer que «la investigación fue asignada al equipo de investigación de seguridad, dependiente de la Oficina Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur (KNPA, por sus siglas en inglés), después de que se presentaran dos denuncias».



Las denuncias incluyen al exministro de Defensa Kim Yong-hyun, al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Park An-su, y al titular del Interior y Seguridad, Lee Sang-min, todos sospechosos de estar vinculados en la controvertida declaración de la ley marcial.



Por otra parte, la fiscalía y la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) también recibieron varias denuncias de traición contra el Presidente surcoreano. Asimismo, dieron a conocer que por el momento no han decidido si llevarán a cabo las investigaciones o si los casos serán transferidos a la Policía.



El anuncio de la ley marcial realizado por el presidente Yoon Suk Yeol es considerado un autogolpe, aunque el mandatario lo justificó como medida necesaria para «erradicar a las fuerzas pronorcoreanas y proteger el orden constitucional democrático», en respuesta a los intentos por destituirlo.



Esa decisión incluyó que las actividades de la Asamblea Nacional (Parlamento) y de partidos políticos quedaran prohibidas, además de que todos los medios de comunicación quedasen bajo el control militar.



Lee Jae-myung, principal líder de la oposición, criticó severamente la decisión, la cual consideró «inconstitucional y antipopular».



Ante esa situación el Partido Democrático, la principal fuerza opositora, inició un proceso de destitución contra el presidente Yoon si no dimite.



Ante los recientes hechos, el jefe del Ejército surcoreano, Park An Soo, presentó este jueves su dimisión, la cual fue rechazada por Yoon Suk Yeol.



A través de un comunicado, la presidencia surcoreana expresó que el «Presidente juzga necesario mantener al militar en su cargo para lograr que las operaciones militares se desarrollen con la debida estabilidad bajo la grave situación de seguridad actual».