EEUU: Candidato a jefe del Pentágono promete dejar el alcohol si es elegido

Pete Hegseth, candidato del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, para el puesto de secretario de Defensa en su próxima Administración, prometió a los senadores republicanos dejar de consumir alcohol si es elegido para este cargo, informó el miércoles The Hill.

Después de que Hegseth enfrentara varias acusaciones, que incluyen embriaguez en eventos de trabajo, conducta sexual inapropiada y posible mala gestión financiera, medios reportaron que Trump empezó a sopesar reemplazarlo con el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

En este sentido, las fuentes dicen que en el Senado hay un fuerte escepticismo en cuanto a la nominación de Hegseth para dicho cargo. Así, el senador Richard Blumenthal declaró en una entrevista a The New Yorker que las personas que tienen problemas con el alcohol "no deberían estar en la cima" de la estructura de seguridad nacional. "Los asuntos de vida y muerte literalmente están en manos del secretario de Defensa y confiar este tipo de asuntos a alguien que pueda ser incapaz por cualquier motivo es un riesgo que no podemos correr", dijo.

Mientras, dos informantes confirmaron que si bien Trump aún no ha tomado la decisión de rechazar la candidatura de Hegseth, ya ha hablado con DeSantis que, según se precisa, está abierto a asumir el cargo.

Hegseth fue presentador de Fox News, ostentó el rango de mayor en la Guardia Nacional del Ejército y es veterano de combate tras servir en Irak y Afganistán. Si llegara a ser confirmado por el Senado, lideraría un Ejército de dos millones de efectivos, de los cuales más de 17 % son mujeres. De ahí, en parte, que hubiera preocupación entre algunos miembros del Congreso tras las recientes revelaciones.