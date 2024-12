EEUU: Cuidadanos de Chicago enojados, critican al alcalde Brandon Johnson por el gasto en inmigrantes

Credito: (Armando L. Sanchez/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)

Credito: (Terrence Antonio James/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)

El alcalde Brandon Johnson está tratando de cerrar un déficit presupuestario de mil millones de dólares, con un aumento de impuestos a la propiedad de 60 millones de dólares

3 de diciembre de 2024.-Los residentes de Chicago están criticando al alcalde Brandon Johnson por haber gastado más de 500 millones de dólares en albergar a inmigrantes, y uno de ellos le dijo al demócrata en la cara durante una reunión del Concejo Municipal que es el "peor alcalde de Estados Unidos", informó Noticias de Fox.

Las críticas en torno a la Misión de Recién Llegados de Johnson y Chicago, que hasta ahora le ha costado a la ciudad $574,5 millones desde su creación en agosto de 2022, se producen cuando el alcalde está tratando de superar un déficit presupuestario de mil millones de dólares para fin de año. El Concejo Municipal celebró una reunión el lunes durante la cual los residentes expresaron su oposición a un aumento de aproximadamente $60 millones en el impuesto a la propiedad propuesto como una forma de ayudar a cerrar la brecha.

"Entiendo muy bien lo que podemos hacer con este presupuesto. Primero, comencemos por impedir que los ilegales obtengan todo gratis, vivienda gratuita, educación gratuita, comida gratuita. Sí, comencemos con eso. Eso nos ahorrará mucho dinero". dinero", le dijo una mujer a Johnson.

"Empecemos por ahí. Entonces, comencemos contigo. Tu salario. Estás pasando a la historia como el peor alcalde de Estados Unidos. Empecemos por recortar el tuyo. Estás ganando demasiado dinero", continuó.

Otra residente le dijo a Johnson que ella es una inmigrante que vino a Estados Unidos legalmente y que está "muy, muy avergonzada por lo que mis otros ciudadanos latinoamericanos están haciendo en esta ciudad en nombre de la gente que trabaja, en nombre de la gente que pagan impuestos, en nombre de las personas que contribuyen a la ciudad.

"Me gusta dejar claro que no todos son iguales. Esta gente vino con la puerta abierta de par en par y se sienten con derecho a muchas cosas que nadie tiene. Hay ciudadanos estadounidenses que sufren de pobreza", dijo. "Hay ciudadanos estadounidenses que reciben ayuda pública, y estas personas aquí simplemente disfrutan de los beneficios, se convierten en delincuentes y no tienen consecuencias".

En un momento de la reunión, un residente le pidió a Johnson "toda su atención".

"Así que esto demuestra la falta de liderazgo que muestras en esta ciudad. Ni siquiera puedes mirarme directamente a los ojos", dijo. "Ahora les haré saber a la gente de Chicago que hemos terminado con ustedes.

La oficina de Johnson dijo en abril que el objetivo de la Misión de Recién Llegados es "proporcionar refugio de emergencia a corto plazo para gestionar esta crisis humanitaria, al mismo tiempo que se realizan inversiones a largo plazo en la capacidad de la ciudad para manejar los desafíos futuros relacionados con el desplazamiento y los patrones migratorios emergentes".