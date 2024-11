Ataques nocturnos israelíes matan a 40 personas en Gaza

Ataques nocturnos de Israel deja 40 nuevos fallecidos en Gaza

29 de noviembre de 2024.- Ataques israelíes dejaron al menos 40 palestinos muertos durante la noche en la franja de Gaza, muchos en el campamento de Nuseirat, en el centro del enclave, informaron los médicos el viernes, después de que algunos tanques se retiraran de una zona que habían asaltado.



Los médicos dijeron que habían recuperado 19 cadáveres de palestinos en las zonas del norte de Nuseirat, uno de los ocho campos de refugiados que existen desde hace tiempo en el enclave.



Más tarde el viernes, un ataque aéreo israelí dejó al menos 10 muertos en una casa de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, informaron los médicos.



Otros murieron en las zonas norte y sur de la franja de Gaza, añadieron los médicos. El ejército israelí no hizo nuevas declaraciones el viernes, pero el jueves afirmó que sus fuerzas seguían "atacando objetivos terroristas como parte de la actividad operativa en la franja de Gaza".



Algunos tanques israelíes seguían activos en la zona occidental del campo y el Servicio Civil de Emergencias palestino dijo que los equipos no podían responder a las llamadas de socorro de los residentes atrapados en sus casas.



Según los médicos, un avión no tripulado israelí mató el viernes a Ahmed al-Kahlout, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Kamal Adwan de Beit Lahiya, en el extremo norte de la franja de Gaza, donde el ejército lleva operando desde principios de octubre.



No hubo comentarios inmediatos del ejército israelí.



El hospital Kamal Adwan es uno de los tres centros médicos del extremo norte de la Franja de Gaza que funcionan a duras penas debido a la escasez de suministros médicos, de combustible y de alimentos. Fuentes sanitarias afirmaron que la mayor parte de su personal médico había sido detenido o expulsado por el ejército israelí.



Desplazamientos



El Ejército israelí dijo que las fuerzas que operaban en Beit Lahiya, Jabalia y Beit Hanún desde el 5 de octubre tenían como objetivo impedir que los milicianos de Hamas se reagruparan y lanzaran ataques desde esas zonas. Los residentes dijeron que el ejército estaba despoblando las ciudades de Beit Lahiya y Beit Hanoun, así como el campo de refugiados de Jabalia.



El director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, dijo el jueves que la ofensiva israelí que ya dura siete semanas en el extremo norte de Gaza había desplazado a unas 130 mil personas.



Mientras tanto, las autoridades israelíes liberaron a una treintena de palestinos que había detenido en los últimos meses durante su ofensiva en Gaza. Los liberados llegaron a un hospital del sur de Gaza para someterse a revisiones médicas, según informaron los médicos.



Los palestinos liberados, detenidos durante la guerra, se han quejado de malos tratos y tortura en centros de detención israelíes tras ser puestos en libertad. Israel niega la tortura.



Meses de esfuerzos para negociar un alto el fuego en Gaza han dado escasos resultados y las negociaciones ahora están en suspenso.



El alto el fuego en el conflicto paralelo entre Israel y Hezbollah, aliado de Hamas, entró en vigor antes del amanecer del miércoles y puso fin a unas hostilidades que habían sufrido una fuerte escalada en los últimos meses y habían eclipsado el conflicto de Gaza.



Al anunciar el acuerdo del Líbano el martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ahora renovaría su presión para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza, instando a Israel y Hamas a aprovechar el momento.



La campaña israelí en Gaza ha matado a casi 44 mil 300 personas y ha desplazado al menos una vez a casi toda la población del enclave, según las autoridades de Gaza. Amplias zonas del territorio están en ruinas.



Los milicianos de Hamas que atacaron las comunidades del sur de Israel hace 13 meses y desencadenaron la guerra mataron a unas mil 200 personas y capturaron a más de 250 rehenes, según Israel.