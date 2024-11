Se inicia tregua entre Israel y Hezbollah con ataques a El Líbano

Credito: Reuters

27 de noviembre de 2024.- Un alto el fuego entre Israel y Hezbollah entró en vigor este día en Líbano en medio de esperanzas de que la tregua ponga fin permanente a más de un año de combates en el sur del Líbano y el norte de Israel.



Menos de una hora antes de entrar en vigor el alto el fuego, Israel bombardeó suburbios del sur de Beirut, poco después de que el ejército ordenó evacuar la zona. Horas antes, aviones de guerra israelíes lanzaron el ataque más intenso desde el inicio del conflicto contra la capital libanesa y sus suburbios. Por lo menos 24 personas murieron en la ofensiva, de acuerdo con autoridades locales, mientras Israel señalaba su intención de seguir atacando a Hezbollah antes de que el alto el fuego se hiciera efectivo.



La tregua, mediada por Estados Unidos, pone un alto a casi 14 meses de combates relacionados con la guerra en la franja de Gaza que ha dejado 3 mil 823 muertos y 1.2 millones de desplazados en Líbano. En Israel, 78 personas perdieron la vida, 47 de ellas civiles, y 60 mil tuvieron que salir de su hogar.



Parecía haber cierto desacuerdo persistente sobre si Israel tendría el derecho de atacar a Hezbollah si creía que los combatientes del grupo libanés habían violado el acuerdo, algo que el primer ministro Benjamin Netanyahu insistió en que era parte del trato, pero que los funcionarios libaneses y de Hezbollah han rechazado.



El gabinete de seguridad de Israel aprobó por 10 votos contra uno el acuerdo de alto el fuego el martes por la noche, después de que fue presentado por Netanyahu, informó su oficina.



El acuerdo exige una pausa inicial de dos meses en los combates y requeriría que Hezbollah termine su presencia armada en el sur de Líbano, mientras las tropas israelíes regresarían a su lado de la frontera. Miles de soldados libaneses y cascos azules de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se desplegarían en el sur, y un panel internacional encabezado por Estados Unidos supervisaría el cumplimiento de las partes.



La mediación se basa en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la guerra entre Israel y Hezbollah en 2006, y que estipula que sólo el ejército libanés y las fuerzas de paz pueden desplegarse en la frontera sur de Líbano.



El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, tachó la tregua de "error histórico".



"Israel aprecia la contribución de Estados Unidos al proceso y se reserva el derecho de actuar ante cualquier amenaza a su seguridad", afirmó la oficina del premier israelí.



"La duración del alto el fuego depende de lo que ocurra en el Líbano", afirmó Netanyahu en un comunicado, y advirtió: "haremos cumplir el acuerdo y responderemos con firmeza a cualquier violación".



Horas antes, el primer ministro elogió los "grandes logros" en todos los frentes de la guerra, incluido el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y la destrucción de sus armas en todo el país.



El premier interino de Líbano, Najib Mikati, dio la bienvenida al alto el fuego y lo describió como un paso crucial hacia la estabilidad y el retorno de los desplazados.



Hezbollah ha dicho que acepta la propuesta, pero un alto funcionario del grupo dijo ayer que no había visto el acuerdo en su forma final.



"Después de revisar el acuerdo firmado por el gobierno enemigo, veremos si hay una coincidencia entre lo que declaramos y lo que fue acordado por los funcionarios libaneses", dijo Mahmoud Qamati, vicepresidente del consejo político de Hezbollah, a Al Jazeera.



"Queremos poner fin a la agresión, por supuesto, pero no a expensas de la soberanía del Estado", dijo. "Cualquier violación de la soberanía es rechazada".



En todo caso, al comenzar el cese el fuego no reportaron nuevos ataques de los bandos beligerantes y en algunos puntos de beirut hubi celebraciones.



El acuerdo alcanzado entre Israel y Hezbollah sin un pacto similar con Hamas en Gaza provocó que los palestinos se sientan abandonados y teman que Israel se centre de lleno en su ofensiva sobre la franja.



La guerra entre Israel y Hezbollah estalló tras la incursión sin precedentes lanzado por Hamas contra contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que mató a mil 207 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de Afp basado en datos oficiales, incluidos los rehenes muertos o en cautiverio.



La ofensiva israelí lanzada en represalia en Gaza ha dejado al menos 44 mil 249 muertos, la mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio, considerados fiables por la ONU.