Uruguay: elecciones presidenciales se desarrollan sin contratiempos

Pepe Mujica expresidente de Uruguay ejerce su derecho al voto

24 de noviembre de 2024.- Montevideo, la capital del país, donde reside la mitad de los 3,4 millones de uruguayos, tiene el mayor número de circuitos electorales.



A primera hora de la mañana, el expresidente José Mujica (Pepe) ejerció su derecho al voto en la Escuela 149 en el Cerro (Carlos María Ramírez y Turquía) en Uruguay, donde más de 2,7 millones de uruguayos están habilitados para elegir a quien será su presidente para los próximos cinco años.



Al comenzar este domingo la última jornada de las votaciones en Uruguay para elegir al candidato presidencial, el exmandatario refirió al dar declaraciones a los medios, que “a los jóvenes la política no les construye esperanza”, mientras reflexionó que los políticos “son una manga de viejos acomodados”.



“Mi futuro más próximo es el cementerio, pero me interesa la suerte de ustedes, de los jóvenes que cuando tengan mi edad van a vivir un mundo muy distinto”, recalcó.



Asimismo, insistió Mujica que “tenemos que desarrollarnos para tener los recursos para meter en la cabecita de nuestros nietos para que estén a la altura de lo que se viene, porque si no vamos a pertenecer al mundo de los irrelevantes, ustedes tienen que pensar en el futuro, en cómo va a ser”.



Las urnas abrieron a las 8H00 hora local (11:00 GMT) y cerrarán a las 19H30 (22:30 GMT), mientras que el voto es obligatorio y pueden sufragar todos los mayores de 18 años habilitados sin límite de edad.



El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, volvió a respaldar a Álvaro Delgado unos minutos antes de ejercer el voto, donde por cuarta elección consecutiva los uruguayos elegirán a su presidente en balotaje.



Por su parte el Frente Amplio, partido representado por Yamandú Orsi, destacó que “unidos podemos porque unidos lo forjamos y unidos vamos a disfrutar del país con oportunidades que se establecerá que cada vez más nosotros y menos el azar”.



“Hoy es el día de ir a votar, pensando en nosotros, en nuestros seres queridos, en quien no conocemos pero queremos ver triunfar. En la urna van nuestros sueños y los de todo el Uruguay. Qué viva la democracia y esta jornada electoral”, puntualizó la coalición.



Por su parte, la exvicepresidenta de Uruguay y compañera de vida de Pepe Mujica, Lucía Topolansky aseguró que el próximo gobierno “tiene que crear el clima de diálogo, eso que faltó en estos últimos cinco años”.