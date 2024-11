Embajador de Kiev en Londres, general Valeri Zaluzhny

22 de noviembre de 2024.- La Tercera Guerra Mundial comenzó en Ucrania, según declaró el excomandante en jefe del Ejército de Ucrania y actual embajador de Kiev en Londres, general Valeri Zaluzhny.



"Creo que en 2024 podemos considerar sin lugar a dudas que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial", afirmó el diplomático, citado por Ukraínskaya Pravda.



Zaluzhny argumentó su criterio afirmando que Rusia estaría siendo apoyada por la República Popular Democrática de Corea, Irán y China, y asegurando que esos países le proporcionan armas para el conflicto.



"Por lo tanto, creo que la guerra mundial –bienvenidos– ha comenzado", dijo al resaltar que "es obvio que Ucrania ya tiene demasiados enemigos".



"Todavía es posible detenerlo todo aquí, en el territorio de Ucrania. Pero por alguna razón nuestros socios no quieren entender esto (…) Ucrania procurará sobrevivir a fuerza de tecnologías, pero no se sabe si será capaz de ganar esta batalla por sí sola", alertó.



Rusia ha desmentido en repetidas ocasiones haber recibido armamentos de los mencionados países, mientras que el régimen de Ucrania ha gozado de apoyo militar y financiero de los países occidentales desde el primer día del conflicto bélico entre Moscú y Kiev.



El Kremlin acentúa que Rusia no ha pedido a ningún otro Estado asistencia en la operación militar especial que ha estado llevando a cabo en Ucrania. En contraste, Kiev tiene tras su espalda una coalición de más de 50 países.