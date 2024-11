Petro dice que elecciones en Venezuela fueron un "error" y afirma que Maduro "no generó credibilidad"

#AHORA

20-11-24.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una entrevista en Brasil, calificó como un «error» las elecciones presidenciales en Venezuela y afirmó que no puede hablarse de un voto libre mientras persista el bloqueo económico.Petro también lanzó una crítica al gobierno de Nicolás Maduro, señalando que la falta de transparencia en el manejo de las actas electorales dejó «un mapa oscuro» que genera dudas sobre la legitimidad del proceso.“Creo que fue un error apoyar las elecciones en esas condiciones. No hay voto libre si hay un bloqueo económico. Además, el comportamiento del gobierno venezolano no generó claridad, especialmente al no demostrar las actas que supuestamente sustentan su victoria», expresó el mandatario colombiano para el medio G1.A pesar de estas críticas, Petro subrayó que exigir un cambio radical en el gobierno venezolano no es realista en el contexto actual. Según él, cualquier solución al estancamiento político en Venezuela pasa por el fin de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la realización de nuevas elecciones presidenciales bajo condiciones más democráticas.El mandatario también reflexionó sobre el futuro de Venezuela, resaltando que la solución dependerá de la capacidad de su pueblo para ponerse de acuerdo sin interferencias externas. «El pueblo venezolano debe decidir por sí mismo cómo librarse de los agentes externos y de los intereses globales que priorizan el petróleo sobre su bienestar social», enfatizó.