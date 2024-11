Argentina: Confirman condena de seis años para Cristina Fernández por corrupción. “Inhabilitación perpetua”

Cristina Fernández de Kirchner Credito: Web

14-11-24.-La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó este miércoles la sentencia de seis años de prisión e “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en un caso de corrupción relacionado con irregularidades en contratos de obras viales.



En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 había declarado culpable a Fernández por administración fraudulenta de fondos públicos en la causa denominada “Vialidad”. En este expediente se investigaron presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales a empresas del empresario Lázaro Báez durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández, específicamente en la provincia de Santa Cruz, considerada el bastión político del kirchnerismo.



La decisión del tribunal de alzada, integrado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, reafirma el fallo que establece “condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.



“Me castigan por ser mujer”



Tras conocerse la resolución, la expresidenta Fernández expresó que “cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también. No se bancan (respaldar) discutir con una mujer y que no puedan tener razón”.



Fernández también agregó: “No importa chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad”.



Estas declaraciones las realizó durante un evento con mujeres en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, adonde se trasladó desde su residencia mientras escuchaba en directo el fallo de la Justicia.



Este fallo podría afectar una eventual candidatura de Fernández en las elecciones legislativas del próximo año, aunque se anticipa que apelará la decisión ante la Corte Suprema, lo que podría demorar el proceso por varios meses o incluso años.



Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, comentó que ahora se puede “afirmar sin ninguna duda que Fernández es culpable de actos de corrupción” tras conocerse el veredicto judicial.





*Sumariun con información de EFE