Equipo de Trump elabora una lista para depurar a oficiales militares del Pentágono

14-11-24.-Miembros del equipo de transición del presidente electo Donald Trump están elaborando una lista de oficiales militares a despedir, que podría incluir al Estado Mayor Conjunto, dijeron dos fuentes, en lo que sería una sacudida sin precedentes en el Pentágono.



La planificación de los despidos se encuentra en una fase temprana tras la victoria electoral de Trump el 5 de noviembre y podría cambiar a medida que la administración de Trump tome forma, dijeron las fuentes, que están familiarizadas con la transición de Trump y solicitaron el anonimato para hablar con franqueza sobre los planes.



Una de las fuentes puso en duda la viabilidad de un despido masivo en el Pentágono.



Tampoco estaba claro si el propio Trump respaldaría el plan, aunque en el pasado ha arremetido ampliamente contra los líderes de defensa que le han criticado. Trump también ha hablado durante la campaña de despedir a generales «despiertos» y a los responsables de la problemática retirada de 2021 de Afganistán.



La campaña de Trump no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.



La segunda fuente dijo que la administración entrante probablemente se centraría en los oficiales militares estadounidenses vistos como relacionados con Mark Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de Trump.



Milley fue citado en el libro «Guerra» de Bob Woodward, que se publicó el mes pasado, llamando a Trump «fascista hasta la médula» y los aliados de Trump lo han señalado por percibirlo como desleal al ex presidente.



«Cada persona que fue elevada y nombrada por Milley se irá», dijo la segunda fuente.



«Hay una lista muy detallada de todos los que estaban afiliados a Milley. Y todos ellos se irán».



El Estado Mayor Conjunto incluye a los oficiales de más alto rango de las fuerzas armadas estadounidenses y está formado por los jefes del Ejército, la Armada, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y la Fuerza Espacial.



La revelación de los planes para despedir a los altos mandos de las fuerzas armadas estadounidenses se produce un día después de que Trump eligiera como secretario de Defensa a Pete Hegseth, un comentarista de Fox News y veterano que ha dado señales de estar dispuesto a hacer limpieza en el Pentágono.



«El próximo presidente de Estados Unidos tiene que revisar radicalmente la cúpula del Pentágono para que estemos preparados para defender a nuestra nación y derrotar a nuestros enemigos. Hay que despedir a mucha gente», dijo Hegseth en su libro de 2024 «La guerra contra los guerreros: Detrás de la traición de los hombres que nos mantienen libres».



No está claro si la falta de experiencia en gestión de Hegseth podría complicar su confirmación en el Senado y si una alternativa más tradicional para el cargo llevaría a cabo despidos tan radicales.



EL GENERAL BROWN SERÁ UNO DE LOS PRIMEROS DESPEDIDOS



Hegseth también ha apuntado contra el sucesor de Milley, el general de las Fuerzas Aéreas C.Q. Brown, preguntándole si habría conseguido el puesto de no ser negro.



«¿Fue por el color de su piel? ¿O por su habilidad? Nunca lo sabremos, pero siempre dudamos, lo que a primera vista parece injusto para CQ. Pero como ha hecho de la carta de la raza una de sus mayores cartas de presentación, en realidad no importa mucho», escribió.



La primera fuente familiarizada con la planificación de la transición dijo que Brown estaría entre los muchos oficiales que se marcharían.



«Los jefes de los Jefes Conjuntos y todos los vicejefes serán despedidos inmediatamente», dijo la fuente, antes de señalar que aún se trataba sólo de los primeros planes.



Algunos oficiales estadounidenses actuales y anteriores han restado importancia a la posibilidad de una sacudida tan importante, diciendo que sería innecesaria y perturbadora en un momento de agitación mundial con guerras que asolan Ucrania y Oriente Medio.



La primera fuente dijo que sería difícil desde el punto de vista burocrático despedir y reemplazar a una gran franja de altos cargos militares estadounidenses, lo que sugiere que la planificación podría ser una fanfarronada y una postura de los aliados de Trump.



Pero la segunda fuente sugirió que el bando de Trump creía que el Estado Mayor Conjunto necesitaba reducirse debido a la percepción de un exceso burocrático.



Tales recortes podrían soportarse en una organización de la envergadura del ejército estadounidense, dijo la fuente.



«Estas personas no son insustituibles. Son muy reemplazables. Y la otra cosa también es que no hay escasez de personas que den un paso al frente», dijo la fuente.



«En la Segunda Guerra Mundial, nombrábamos muy rápidamente a personas de 30 años o competentes para ser generales. ¿Y sabe qué? Ganamos la guerra».

