Tribunal de Bolivia ratifica que Evo Morales no puede volver a ser candidato presidencial

09-11-24.-El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ratificó este viernes que la reelección es por un solo periodo, bien sea continua o discontinua, por lo que Evo Morales no tiene opciones de ser candidato nuevamente.



El auto constitucional, firmado por los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado, establece que las autoridades electas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial tienen “el ejercicio de su periodo de mandato, únicamente por dos periodos, sean estos continuos o discontinuos sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato”.



El fallo, que es una respuesta a un recurso de complementación y enmienda presentado por algunos legisladores, señala que la Constitución promulgada en 2009, promovida por Morales, busca “evitar de cualquier modo la permanencia de un mandatario, en el caso de los Órganos Legislativo (y) Ejecutivo por más de diez años en total”.



Esto afecta las intenciones de Morales de ser candidato a la Presidencia nuevamente. Ya gobernó Bolivia en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019) y ahora está fuertemente enfrentado al presidente Luis Arce, su ex ministro de Economía. Ambos se disputan el sello partidario del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones de agosto del año que viene.



Asimismo, la premisa del Tribunal Constitucional se aplica también a los magistrados del Poder Judicial, quienes pueden ser reelegidos por voto popular una vez, mientras que para los vocales electorales no existe la posibilidad de extensión de su mandato.



La resolución establece además que “ninguna autoridad electa que hubiera superado dos candidaturas anteriores, podrá candidatear y menos ejercer” los cargos de vicepresidente, presidente del Legislativo, presidente de la Cámara de Diputados y del Senado”.

