Comité por libertad de Jorge Glas rechaza Cumbre Iberoamericana en Ecuador

8 de noviembre de 2024.- El Comité Internacional por la Libertad del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas rechazó hoy la realización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar la próxima semana en la ciudad de Cuenca.



En rueda de prensa este viernes, dicho Comité presentó una carta abierta dirigida a la Secretaría General Iberoamericana y las cancillerías de los estados miembros en la cual se expresa el repudio a la realización del foro en territorio ecuatoriano.



En opinión del grupo de apoyo al exfuncionario, resulta “extraño y contrario” a los valores de la Cumbre celebrar el evento en un país cuyo gobierno “viola normas de convivencia entre Estados y mantiene secuestrado a Glas, quien tiene derecho a asilo”.



En la misiva “se acusa directamente” al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de ordenar este operativo con fines políticos, en un intento por ganar más votos en un referéndum realizado días después del incidente.



El Comité insta respetuosamente a que los acuerdos alcanzados por el foro internacional sean respetados y “que no pase desapercibida la más grave afrenta cometida en nuestra región en los últimos tiempos en contra de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.



Sacha Llorenti, coordinador del Comité, llamó a los países que participarán en la Cumbre a interponer sus buenos oficios para garantizar la integridad física y la vida del exvicemandatario, que fue detenido el 5 de abril de este año durante el asalto a la embajada de México en Quito.



De igual manera, pidió respaldar la solicitud que el gobierno mexicano hiciera, a través de la Embajada de Suiza, para otorgar inmediatamente a Glas el salvoconducto en calidad de su estatus de asilado diplomático.



La XXIX Cumbre Iberoamericana está marcada para los días 14 y 15 de noviembre en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en el sur del país.



Para Llorenti el impacto de la carta y la agresión a la embajada de México se verá en el evento en dependencia de cuántos países participan en ese encuentro, el nivel de quiénes asisten y si mencionan el tema en sus discursos.



Glas, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, sin embargo, la medida fue revocada.



A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.



Estuvo en la sede diplomática mexicana en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de este año, día en que los uniformados ecuatorianos entraron de forma violenta sin autorización para capturarlo por orden de Noboa.



El pasado 6 de agosto, el Gobierno ecuatoriano reiteró su posición de que no es lícita la concesión de asilo diplomático a Glas y que no le otorgará un salvoconducto para que salga del país.



La defensa de Glas presentó diversos recursos ante la justicia nacional que fueron rechazados, aún cuando alega que no recibe atención médica adecuada para sus dolencias físicas y psicológicas e incluso intentó suicidarse.

