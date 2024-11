Atilio Borón: Elecciones en EEUU son un “simulacro democrático”

Atilio Borón Credito: Web

5 de noviembre de 2024.- En una entrevista a teleSUR, el politólogo y sociólogo, Atilio Borón, señala que en Estados Unidos existe un solo «gran partido» y es «el partido de el gran capital».



Durante la entrevista, realizada por la periodista Marcela Heredia en el programa Agenda Abierta, el politólogo y sociólogo hizo énfasis en las debilidades del sistema electoral estadounidense, advirtió sobre la posibilidad del ascenso de Donald Trump al poder y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se desconozcan los resultados.



“Los 82 millones de estadounidenses decididos a ejercer el voto de forma temprana pueden ser los que apoyan a Trump, puesto que al principio hubo dudas sobre el Gobierno de la vicepresidenta Kamala Harris, así como también algunos mencionaron que hace cuatro años les robaron las elecciones y van a ganarlas ahora”, expresó el analista.



En cuanto al caudal de votos en la población que Donald Trump ha recibido, a pesar de la misoginia y el maltrato que el expresidente ha expresado en sus campañas a las mujeres, Borón expresó que la crueldad y el odio se ha establecido en la política contemporánea, por lo que parece ser que “hay una aparente competencia para ver quién es más violento verbalmente, si Trump o Milei, el actual presidente argentino”.



Sobre los cargos judiciales que enfrenta actualmente el expresidente se encuentran: el caso de dinero para silenciar a Stormy Daniels, en el que se le acusa de 34 cargos de falsificación de registros comerciales; el caso de documentos clasificados, debido a la resistencia que impuso a devolver dichos documentos pertenecientes a la Defensa nacional de la Casa Blanca una vez retirado de la silla presidencial.



También se le atribuye un cargo en virtud de la Ley de Espionaje, así como de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas.



En este sentido, Borón aseguró que Trump recibe aún gran apoyo popular debido a un cambio de mentalidad en la población. “El pueblo está dispuesto a votar a sus verdugos, por ejemplo, tenemos el caso del ya mencionado presidente Milei en Argentina, que, a pesar de haber hundido a gran parte de la población argentina en la pobreza, su Gobierno sigue teniendo un 45% de aprobación”, expresó el politólogo.



Por otra parte, declaró que “el sistema de Estados Unidos es profundamente antidemocrático, porque las elecciones no las gana el candidato con más votos populares, sino el que consigue más votos electorales”.



Y es que, un candidato puede ganar el voto popular y aun así perder en el electoral, lo que no le permitiría ser presidente.



Mientras el voto popular, emitido por los ciudadanos, el voto electoral es determinado por el sistema institucional y es el que determina la presidencia. De este modo, cuando los votantes emiten su voto, en realidad están seleccionando una lista de electores vinculada al candidato que gane el voto popular en cada estado.



Los electores emitirán entonces sus votos para elegir presidente y vicepresidente en la Casa Blanca el 17 de diciembre. Esta reunión se conoce como el Colegio Electoral y es de carácter obligatorio según la Constitución.



En referencia a Noam Chomsky, explicó que hay un engaño muy recurrente en el mundo de que Estados Unidos tiene un sistema bipartidario. Sin embargo, sí existe un gran partido, que es el “Partido del Gran Capital”.



Asimismo, el politólogo comentó que ninguno de los dos partidos representa proyectos de nación diferentes, ya que ambos están de acuerdo en mantener el genocidio “más escandaloso” de nuestros tiempos, que es el que sucede en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.



Por otro lado, Borón aseguró que no debe haber empate tras el conteo de los votos, ya que son elecciones totalmente irregulares y estados con un gran peso político en el país pueden determinar el futuro presidente.