La ONU sigue paralizada y «naciones canallas» intensifican crímenes de guerra opinan analistas

Sede de las Naciones Unidas (ONU)

5 de noviembre de 2024.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) continúa prácticamente paralizada y políticamente impotente en medio de dos conflictos encarnizados, mientras Rusia e Israel siguen desafiando al organismo mundial.



Las matanzas de civiles y la destrucción de ciudades, especialmente por parte de Israel, son devastadoras y continúan a pesar de las repetidas advertencias de la ONU, sus agencias humanitarias, la Corte Penal Internacional (CPI), los expertos en derechos humanos de la ONU y el Consejo de Seguridad.



Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿ha sobrevivido la ONU a su utilidad, incluso cuando el 24 de octubre se ha conmemorado su 79 aniversario?



Las Naciones Unidas, que no han contribuido a resolver algunas de las guerras civiles y conflictos militares más prolongados del mundo -como Palestina, Afganistán, Yemen, el Sáhara Occidental, Myanmar, Siria y, más recientemente, Ucrania-, fueron cuestionadas por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante su discurso ante el Consejo de Seguridad en abril.



Entonces preguntó con razón: «¿Dónde está la paz para cuya garantía se crearon las Naciones Unidas? ¿Y dónde está la seguridad que el Consejo de Seguridad debía garantizar?»



Los repetidos llamamientos de Estados Unidos a un alto el fuego por parte de Israel han caído en saco roto, incluso mientras continúan las violaciones de la Carta de la ONU con acusaciones de crímenes de guerra y genocidio en Gaza desde el 7 de octubre del año pasado.



Un diplomático asiático, que habló bajo condición de anonimato, dio en el clavo cuando dijo a IPS que los países que violan la Carta de la ONU y cometen crímenes de guerra son «naciones canallas» y deberían ser expulsados del organismo mundial.



Pero eso nunca ocurrirá con un Consejo de Seguridad dotado de poder de veto.



Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracia para el Mundo Árabe Ahora (Dawn, en inglés), dijo a IPS que el Consejo de Seguridad de la ONU ha servido como el principal obstáculo para la paz y la seguridad mundiales, obstaculizando en lugar de ayudar los esfuerzos para poner fin a los conflictos en todo el mundo.



Tanto Estados Unidos como Rusia han utilizado su poder de veto para garantizar que continúen las guerras que apoyan, ya sean los conflictos de Rusia en Ucrania y Siria, o las guerras apoyadas por Estados Unidos en Gaza, Líbano y Yemen.



Sin poner fin al poder de veto de estas dos potencias mundiales que fomentan los peores conflictos del mundo, la ONU seguirá siendo una institución desdentada y desacreditada, declaró Whitson.



Ramzy Baroud, periodista y editor de The Palestine Chronicle, dijo a IPS que la cuestión de si las Naciones Unidas han dejado de ser útiles o no, depende de cómo decidamos comprender la formación inicial y el propósito original de la organización.



«Si creemos, y muchos lo hacen con razón, que la ONU se formó para proteger los intereses de aquellos que salieron victoriosos tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, entonces, en gran medida ha tenido éxito en su misión», planteó.



De hecho, afirmó, la ONU y especialmente su instancia ejecutiva, el Consejo de Seguridad, ha reflejado principalmente los equilibrios del poder mundial, que, hasta hace poco, se inclinaba mayoritariamente a favor de Estados Unidos y sus aliados occidentales.



Aunque esto está cambiando en cierta medida, señaló, Estados Unidos sigue demostrando que todavía es capaz de ser un obstáculo importante antes de permitir que la institución desempeñe siquiera un papel nominal en la imposición de las leyes internacionales y humanitarias a las partes culpables, como Israel.



«Sin embargo, si nos atenemos a la idea errónea de que la ONU existía como garante mundial de la paz mediante la generación y aplicación de leyes internacionales, no cabe duda de que ha fracasado estrepitosamente», dijo Baroud.



En respuesta a una pregunta formulada en una rueda de prensa a principios de octubre, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, aseguró: «Bueno, cuando la gente habla de los fracasos de la ONU, mi pregunta es: ¿de qué ONU están hablando?»



«¿Están hablando de la incapacidad del Consejo de Seguridad para reunirse en cuestiones críticas? ¿Se refiere a que los Estados miembros no respetan ni aplican las resoluciones? ¿Está hablando de que los Estados miembros no respetan las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, que todos los Estados miembros han suscrito?», inquirió.



Añadió: «¿Y está hablando de que el Secretario General cree que no está haciendo lo suficiente o que sus humanitarios no están haciendo lo suficiente? Así que creo que ese tipo de preguntas son muy válidas, pero creo que uno tiene que examinar de qué parte de la organización está hablando».



Durante la Cumbre de los BRICS+ (encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), celebrada en la ciudad rusa de Kazán el 24 de octubre, el secretario general, António Guterres, se reunió con Vladimir Putin, y reiteró su postura de que la invasión rusa de Ucrania «viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional».



Pero la respuesta de Rusia no se hizo esperar, mientras continúan sus violaciones al documento fundacional de la ONU.



En la cumbre sobre la Biodiversidad, celebrada en la ciudad colombiana de Cali, el 29 de octubre, Guterres dijo: «Necesitamos la paz entre nosotros. Esa es la razón por la que he estado pidiendo, en línea con la Carta, en línea con el derecho internacional y en línea con las resoluciones de la Asamblea General».



Subrayó que «por eso hemos estado pidiendo un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes y ayuda humanitaria masiva a Gaza. Por eso hemos estado pidiendo la paz en Líbano y una paz que respete la soberanía libanesa y la integridad territorial libanesa y allane el camino para una solución política».



«Por eso hemos estado pidiendo la paz en Sudán, donde existe una enorme tragedia»», concluyó su argumentación Guterres.



Quizá sean llamamientos que seguirán sin respuesta.



Baroud explicó que lo más exasperante es que, a pesar de sus evidentes fracasos, la ONU sigue actuando como si sirviera para algo más que para reflejar los desequilibrios de poder existentes en el mundo y como plataforma publicitaria para Estados Unidos, Israel y otros países, que violan el derecho internacional con total impunidad.



La ONU se creó tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial(1939-1945). Ahora, a su juicio, es completamente inútil por su incapacidad para detener atrocidades similares en Gaza, Cisjordania y Líbano. No hay justificación moral, y mucho menos racional, para que la ONU siga existiendo en su forma actual, dijo Baroud.



El Sur global se está alzando por fin con sus propias iniciativas políticas, económicas y jurídicas, es hora de que estos nuevos organismos ofrezcan una alternativa completa a la ONU o impulsen reformas serias e irreversibles en la ineficaz organización actual, afirmó Baroud, investigador principal no residente del Centro para el Islam y los Asuntos Globales.



En un artículo de opinión para IPS, Alon Ben-Meir, profesor jubilado de relaciones internacionales, señaló que la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular el poder de veto de sus cinco miembros permanentes, conduce a menudo a la inacción.



Este poder permite a cualquiera de estos países bloquear resoluciones, aunque exista un amplio apoyo internacional. Esto ha dado lugar a bloqueos en asuntos críticos como la guerra civil siria, la guerra de Ucrania y el conflicto palestino-israelí, afirmó.



«Los asesinatos de civiles y la destrucción de ciudades y pueblos, especialmente por parte de Israel y Rusia, son devastadores y continúan sin cesar incluso a través de la ONU y sus agencias humanitarias», consideró.



Recordó que el Tribunal Penal Internacional y los expertos en derechos humanos de la ONU han pedido reiteradamente al Consejo de Seguridad que actúe. En estos casos, las relaciones de enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia impidieron alcanzar soluciones para mitigar estos conflictos.



Aunque existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad, lograrlo implica pilotar panoramas geopolíticos multifacéticos y equilibrar diversos intereses nacionales.



Dicho esto, los cambios graduales, especialmente los que no requieren modificaciones formales de la Carta de la ONU, pueden ofrecer un camino factible, afirmó Ben-Meir, que ha impartido cursos sobre negociación internacional y estudios sobre Medio Oriente.



«Si el Consejo de Seguridad no adopta algunas de estas reformas, la ONU dejará prácticamente de ser útil, especialmente en el ámbito de la resolución de conflictos, donde la horrible muerte y destrucción diarias en todo el mundo atestiguan sus estrepitosos fracasos», aseguró



Sin embargo, el declive del papel de la ONU en la geopolítica se ha visto compensado por su actuación cada vez más sólida como organización de ayuda humanitaria masiva.



Estos esfuerzos están dirigidos por las múltiples agencias de la ONU.



Estos multiples organismos, que han salvado millones de vidas, siguen proporcionando alimentos, atención médica y refugio a quienes se encuentran atrapados en países asolados por la guerra, sobre todo en Asia, África y Medio Oriente.



Además, siguen de cerca los pasos de organizaciones internacionales de ayuda, como Médicos Sin Fronteras, Save the Children, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), CARE Internacional, Acción contra el Hambre, World Vision y Socorro Sin Fronteras, entre otras.