Sindicato de Boeing pone fin a más de siete semanas de huelga

Un empleado de Boeing en Everett, EEUU

5 de noviembre de 2024.- Los trabajadores de la empresa aeronáutica estadounidense Boeing Co. votaron a favor de aceptar un nuevo contrato laboral que pone fin a una huelga que paralizó la producción de aviones comerciales durante más de siete semanas, informaron el martes medios locales.



Entre otros puntos, el acuerdo contempla un aumento salarial del 38 % en cuatro años y mayores contribuciones a la jubilación, según el distrito de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, que representa a los cerca de 33.000 trabajadores en huelga.



Como resultado de la negociación, se otorga a los trabajadores un bono de 12.000 dólares por aceptar el contrato y aumenta las contribuciones a los planes de ahorro para la jubilación. Sin embargo, Boeing no cumplió con su demanda de restaurar el plan de pensiones congelado hace casi una década.



Después de que las tres propuestas anteriores no lograran obtener el respaldo de los trabajadores, los negociadores sindicales advirtieron que un nuevo rechazo pondría en peligro los logros conseguidos durante semanas de negociación colectiva y que las siguientes propuestas de la compañía serían peores.



La huelga agudizó las tensiones financieras en Boeing, con una pérdida diaria de ingresos de unos 100 millones de dólares, según algunas estimaciones. Actualmente, la empresa, sigue sin estar fuera de peligro, ya que tiene por delante un largo camino para reiniciar sus fábricas y ayudar a sus proveedores a recuperarse, explica Bloomberg.



Según precisó Boeing, el salario anual promedio de los maquinistas, que es ahora de 75.608 dólares, aumentará hasta los 119.309 dólares en cuatro años. Los trabajadores recibieron sus últimos cheques de pago a mediados de septiembre, días después de que comenzara la huelga.



Tras la votación, los maquinistas volverán a trabajar el 12 de noviembre. En los estados de Washington, Oregón y California, los empleados por horas podrán comenzar a regresar a las fábricas a partir del miércoles.



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha felicitado a la Asociación Internacional de Maquinistas y a Boeing por haber llegado a un acuerdo que "refleja el trabajo duro y los sacrificios de 33.000 trabajadores de la industria de la maquinaria". "Este contrato también es importante para el futuro de Boeing como parte fundamental del sector aeroespacial de Estados Unidos", agregó.