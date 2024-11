(VIDEO) Maduro califica como "una vergüenza" la autorización del ingreso de tropas de EEUU a Perú

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este 4 de noviembre como "una vergüenza" la decisión del Congreso de Perú que autoriza el ingreso a territorio nacional de personal militar de Estados Unidos.

"Sencillamente, es una vergüenza, ¡es una vergüenza!, cumpliéndose 200 años del sacrificio y la victoria de Junín y Ayacucho, que a 200 años de que (Simón) Bolívar y (Antonio José de) Sucre pusieron su sangre por libertad del Perú, esta señora (presidenta de Perú, Dina) Boluarte, de manera indigna, después de haber dado el golpe de Estado, le entregue el territorio a las tropas de los Estados Unidos", exclamó el mandatario durante la transmisión de su programa semanal Con Maduro más.

La propuesta de la presidenta Boluarte para que militares estadounidenses entren al país sudamericano del 4 al 24 de noviembre con armas recibió la aprobación de 63 congresistas, mientras que 23 la rechazaron y siete se abstuvieron.

"Una vergüenza que no tiene nombre y que la pagarán, la pagarán caro el día que haya elecciones en ese país. Sí, una vergüenza que no tiene nombre y que desafortunadamente se repite de forma no tan deseable en la región de América Latina", reiteró Maduro.

La resolución contempla el ingreso de 600 efectivos militares para "brindar" apoyo administrativo, logístico y de seguridad antes, durante y después de las reuniones del APEC 2024 que tendrán lugar en las ciudades peruanas de Lima, Pisco y Chiclayo del 10 al 16 de noviembre próximo.

Los 5.600 miembros del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, son enviados en el contexto del estado de emergencia revelado en 14 distritos de Lima y su vecina provincia del Callao, con el objetivo de combatir la inseguridad.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa, «una vez concluido el foro APEC, los militares continuarán apoyando a la Policía Nacional en los distritos en emergencia».

La cumbre de APEC convocará a los líderes de 21 economías del Asia-Pacífico y, en el marco de dicha cumbre, se llevarán a cabo más de 160 eventos con el objetivo de continuar potenciando la economía de la región.

En relación a la cumbre, Boluarte añadió que «será una oportunidad para discutir temas gravitantes para el progreso y desarrollo de las 21 economías del Asia-Pacífico y de su población. Y será también una vitrina para mostrar la esencia de nuestro país, nuestra cultura y nuestra gente".

Con información de Sputniknews / Telesur.