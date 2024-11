Chile: ola de denuncias contra personajes públicos por abuso sexual

Arturo Vidal

4 de noviembre de 2024.- Personajes del mundo del deporte, la política y el Gobierno enfrentan hoy a la justicia chilena, luego de una serie de denuncias por abuso sexual que en los últimos 15 días acapara el interés mediático nacional.



El caso más reciente ocurrió este lunes, cuando la Fiscalía confirmó la presentación de una acusación contra jugadores del popular equipo Colo Colo, entre ellos “El Rey” Arturo Vidal, que esta semana disputa el campeonato nacional de fútbol de liga mayor.



Según trascendidos, el presunto ataque a una mujer ocurrió esta madrugada en un local nocturno de la comuna capitalina de Vitacura, donde miembros del conjunto celebraban el cumpleaños de dos de sus compañeros.



La Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó a personal de carabineros encargarse de los peritajes en el lugar, aunque de momento ninguna persona está detenida, ni tampoco se conocen los nombres de los otros integrantes del equipo.



Hace apenas una semana el deporte chileno también se vio impactado por la denuncia de violación contra el famoso futbolista Jorge “El Mago” Valdivia, miembro de la llamada Generación Dorada que dio los mayores trofeos al país.



Una fémina acusó al ahora comentarista deportivo de haber abusado de ella después de tomarse dos pisco sour (cocteles) en un restaurante peruano, tras lo cual dijo haber perdido la conciencia.



El futbolista alega que mantuvo una relación consensuada con una mujer adulta, pero el tribunal decidió decretar la prisión preventiva en su contra tras declarar que su libertad constituía un peligro para la sociedad.



En las últimas horas, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida de privación de libertad y decretó en su contra arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.



Otra denuncia que provocó amplia repercusión en el mundo político y social fue la presentada contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por una subalterna, lo cual obligó a su renuncia al cargo y ocasionó una grave crisis en el Gobierno.



El pasado 14 de octubre, la asesora de Monsalve, de 32 años, presentó una querella contra su jefe por abuso sexual y violación ocurrida el 22 de septiembre.



Según la versión de la denunciante, ese día ambos se reunieron en un restaurante peruano, donde bebieron dos pisco sour y desde ese momento dice no recordar nada hasta que despertó al día siguiente en la habitación del exjefe policial, en un hotel de Santiago.



El caso ha sido utilizado con fines políticos y electorales por la derecha, que ahora pide la renuncia de dos ministras: Carolina Tohá, del Interior, y Antonia Orellana, de la Mujer.



En el cuarto suceso de este tipo ocurrido en apenas dos semanas, la diputada por la región de O’Higgins, Marcela Riquelme, fue acusada por presunto abuso sexual ante el tribunal supremo del Frente Amplio, partido que decidió suspenderle la militancia.



Riquelme es conocida por su activismo a favor de la defensa de los derechos humanos, laborales, sociales y de la comunidad LGTBI+, a la cual pertenece.



“Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias que permitirán demostrar mi inocencia”, señaló en un comunicado.