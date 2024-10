(VIDEOS) Samuel Moncada ante la ONU: El bloqueo económico de EEUU a Cuba es un "crimen planificado"

El Gobierno de Venezuela cuestionó este 29 de octubre ante la ONU el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba y lo calificó como un "crimen planificado".

"Se trata de un crimen planificado, como parte de una política de máxima presión que tiene su raíz en la mentalidad supremacista de la doctrina Monroe y que sigue aplicándose sobre todo el continente americano hoy", expresó el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, durante su intervención en el ciclo de debates sobre el impacto de las sanciones estadounidenses a la mayor de las Antillas.

Los días 29 y 30 de octubre, la Asamblea General de la ONU aborda, por trigésima segunda ocasión, el proyecto de resolución de Cuba contra el bloqueo.

"Señor presidente, ya son más de 30 años en los que nos congregamos en esta Asamblea General para, de manera casi unánime, exigir el levantamiento completo, inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero que, de manera criminal, es aplicado desde hace más de 60 años contra la República de Cuba y que afecta en todos los ámbitos de la vida al pueblo cubano", agregó.

En su intervención, Moncada aseveró que la "comunidad internacional reconoce la ilegalidad" del bloqueo, el cual, aseguró, "viola de manera flagrante toda norma de derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

"Se trata de un castigo colectivo calculado contra más de 11 millones de hermanas y hermanos cubanos que han decidido no doblegarse ante los chantajes y la coerción del régimen estadounidense", expresó.

El funcionario puntualizó que en el último año el bloqueo "causó daños y perjuicios materiales" por más de 5.000 millones de dólares.

"El bloqueo contra Cuba se constituye además en una violación en masa de los derechos humanos de su pueblo. Ninguna familia cubana está exenta de sus impactos, esto fue particularmente palpable en días recientes, cuando el sistema eléctrico de esa hermana nación se vio gravemente afectado, dejando a familias enteras sin servicio eléctrico durante días", dijo.

En septiembre, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que el bloqueo económico, comercial y financiero que impone EEUU a Cuba provocó, del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de este año, daños y perjuicios materiales a la isla en el orden de los 5.056 millones de dólares.

Rodríguez explicó que el recrudecimiento de las sanciones del Gobierno de EEUU contra Cuba significa un impacto de 421 millones de dólares mensuales.

Venezuela exige excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo

Por lo todo anterior, el Gobierno de Venezuela exigió a la ONU excluir a Cuba de la lista de los países que patrocinan el terrorismo.

"El verdadero promotor y financista del terrorismo es el régimen de Estados Unidos, a quien exigimos que ponga fin a su doble moral y que excluya de una vez por todas a Cuba de una lista espuria en la que nunca debió ser incluida", expresó Moncada.

"Señor presidente, la arbitraria inclusión de Cuba en una lista unilateral del Gobierno de Estados Unidos, señalándola como Estado patrocinador de terrorismo, merece una mención especial, se trata de una grotesca obra de propaganda imperial que, sin tener algún fundamento en la realidad, manipula un tema de tanta sensibilidad solo para aumentar las agresiones a la nación cubana", añadió.

Moncada aseguró que "Cuba no tiene conexión alguna con el patrocinio del terrorismo".

"Es hora de corregir esta injusticia histórica y de poner fin a un delirio imperial que impone sus leyes nacionales sobre toda la comunidad internacional", expresó.

A mediados de mayo, Washington informó la permanencia de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, a pesar de reconocer que la isla coopera en actividades en la lucha contra estas acciones.

La inclusión de la isla en dicha lista se ejecutó en enero del 2021, durante la administración de Donald Trump (2017-2021).

Cuba había integrado la lista desde 1982, pero salió en 2015, en la etapa de acercamiento del entonces presidente Barack Obama (2009-2017).

Posibles Consecuencias y Expectativas

Si bien se espera un amplio respaldo a la resolución de Cuba, los expertos consideran que la votación es, en gran medida, simbólica. A lo largo de los años, las resoluciones aprobadas por la Asamblea General contra el bloqueo han tenido escaso impacto práctico debido a que no son vinculantes y, por tanto, no obligan a EE.UU. a modificar su política hacia la isla. No obstante, el creciente consenso internacional contra el bloqueo evidencia un aislamiento creciente de la postura estadounidense en este tema.

En el contexto actual, la situación se agrava con la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que ha dificultado aún más las transacciones financieras y comerciales de la isla con otras naciones. La decisión de clasificar a Cuba como patrocinador del terrorismo fue tomada por el expresidente Donald Trump en 2021, una medida que la administración de Joe Biden aún no ha revertido.

A nivel doméstico, el bloqueo ha impactado gravemente la economía cubana, afectando áreas esenciales como la energía y la producción de alimentos.

En octubre, un apagón masivo paralizó gran parte del país, agravado por el paso de un huracán en el oriente de la isla. Ramón Labañino Salazar, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, indicó que las pérdidas financieras impiden la inversión en infraestructura y desarrollo.

A pesar de estos desafíos, las autoridades cubanas han afirmado que continuarán denunciando las sanciones en foros internacionales y han manifestado que levantar el bloqueo permitiría a Cuba mejorar significativamente su economía.

Con información de Sputniknews / Telesur.