Argentina: se viene la tercera marcha federal universitaria

Marcha de universitarios en Argentina

29 de octubre de 2024.- Los gremios universitarios harán una nueva huelga nacional este miércoles y evalúan otra marcha federal en defensa de la universidad pública, que podría concretarse el 12 de noviembre, tal como surgió de la última Asamblea Interfacultades como propuesta para llevar a todas las facultades. Los sindicatos docentes y no docentes, que además contaron con el apoyo de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, tomarán una nueva medida de lucha esta semana con un paro el miércoles 30. La jornada unirá a las dos principales federaciones docentes, Conadu y Conadu Histórica.



La huelga del miércoles en las universidades de todo el país coincidirá con el paro nacional del transporte que realizarán el mismo día los sindicatos del sector, sin la UTA, que nuclea a las líneas de colectivos. Por su parte, AGD-UBA inició una semana de paro con clases públicas, como ocurrió ayer por la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales, y otras acciones.



En conferencia de prensa expresaron que en lo que va del gobierno de Milei perdieron el 30% del salario en términos reales y cuentan con un atraso de más de 60 puntos respecto de la inflación. Asimismo, señalaron que el gobierno no da respuesta al reclamo en las paritarias salariales. “El funcionariado del gobierno no ha cesado de boicotear la institución paritaria, agraviando sindicatos que representan a quienes trabajamos en la universidad pública, delegarse a atender el pliego de reivindicaciones y de infundir mentiras para intentar confundir a la ciudadanía que apoya nuestra causa”, dijeron.



En tanto, este sábado en Plaza de Mayo tuvo lugar una nueva Asamblea Interfacultades, llevada a cabo por estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), que decidieron impulsar la tercera Marcha Federal Universitaria, programada para el próximo 12 de noviembre. El objetivo de esta marcha, que busca la adhesión de universidades de todo el país, es manifestarse en contra del desfinanciamiento universitario bajo la gestión del presidente Javier Milei y reclamar mayor inversión en educación pública.



La marcha será acompañada de diversas medidas de protesta que incluyen un corte de calles en el Obelisco el 1° de noviembre. Esta acción incluirá una movilización hacia la Plaza de Mayo y la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde exigirán que la organización sindical convoque a un paro nacional coincidiendo con la jornada de la Marcha Federal. Además, los organizadores anunciaron una reunión para el 5 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde estudiantes y gremios docentes y no docentes de distintas universidades del país definirán los detalles logísticos de la movilización.



En respaldo a estas medidas, se confirmó la realización de tomas en diversas facultades del país entre el lunes 28 y el miércoles 30 de octubre, durante las cuales se impartirán clases públicas, en señal de protesta y con el fin de visibilizar la situación que atraviesan las universidades públicas debido a los recortes presupuestarios.