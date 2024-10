Gobierno de Bolivia niega intento de asesinato contra Evo Morales: “busca victimizarse”

Credito: Web

29-10-24.-Edmundo Novillo, ministro de Defensa de Bolivia, desmintió este lunes que exista un plan de parte del presidente Luis Arce para matar al exjefe de Estado, Evo Morales, tal como lo denunció después de que atacaran a tiros su vehículo.



“Quiero aclarar y desmentir que las Fuerzas Armadas, Policía, los ministros y el presidente hubiésemos planificado matar al expresidente Evo Morales, es totalmente falso”, afirmó el ministro en una conferencia de prensa.



Morales denunció el domingo que sufrió un “intento de asesinato” luego de que el vehículo en el que iba a su programa radial, en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, recibiera “14 disparos”.



El exmandatario señaló al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y a Novillo de planear el ataque para evitar que sea candidato presidencial en 2025.



“Eso no es cierto, no corresponde a la verdad, es una salida mediática para victimizarse frente a los incidentes que han ocurrido”, enfatizó Novillo.



Por su parte, el ministro Del Castillo acusó a Morales de disparar con un arma de fuego a varios policías y de herir a uno cuando realizaban un control rutinario antidrogas de vehículos en la carretera.



Al parecer, según el ministro, el vehículo en el que se movilizaba Morales también arrolló a un policía, quien presentó una fractura de tibia y peroné.



Evo Morales admite disparos



Morales admitió en una conferencia de prensa el domingo que disparó contra un segundo vehículo que supuestamente lo perseguía.



“El segundo carro que nos perseguía también cruzó, nos siguió y nos alcanzó, (escuché) otros disparos. Yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí (…) y rápidamente cambiamos de carro y ahí salimos”, dijo el exgobernante en su programa dominical de la radio Kawsachun Coca.



El ministro de Defensa contó que los agentes antidrogas llegaron a la Novena División del Ejército con uno de ellos herido y pidieron a los militares ingresar para que sean evacuados.



“En los temas de interdicción y operaciones antidrogas hay una coordinación, una cooperación interinstitucional (con las Fuerzas Armadas) y como se trataba de un hecho de emergencia, el comandante accedió a que este personal de la Policía ingresara al recinto”, explicó Novillo.



Además, aclaró que los helicópteros en los que fueron trasladados los agentes antidrogas desde el Trópico de Cochabamba hasta Santa Cruz están asignados al Ministerio de Gobierno para operaciones contra el narcotráfico, por lo que no dependen de las Fuerzas Armadas.



Con esa explicación, el ministro de Defensa enfatizó en que lo ocurrido el domingo con los agentes de la Policía en la Novena División del Ejército fue un hecho de emergencia.



Por su parte, el ministro de Gobierno indicó que los seguidores de Morales quemaron los vehículos en los que se transportaban los policías para eliminar la evidencia de los disparos del expresidente.



Con información de EFE