Agenda de EEUU contra Bolivia sigue vigente, afirma filósofo

16 de octubre de 2024.- La agenda de Estados Unidos contra Bolivia y sus recursos naturales sigue vigente, aseguró hoy en entrevista exclusiva concedida a Prensa Latina el filósofo Rafael Bautista Segales, autor de 18 libros sobre descolonización y geopolítica.



Prestigioso referente de la perspectiva descolonizadora y antimperialista, Segales fue director nacional de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional e impulsor del prestigioso Taller de la Descolonización y la Comunidad del Pensamiento Amáutico.



“Si bien este tema está ausente en los medios periodísticos bolivianos en la actualidad e incluso en el debate de los políticos, esta agenda es funcional a los intereses imperiales”, dijo a esta agencia de noticias.



Advirtió el intelectual que esto no se debe a que reciban dinero, sino porque coincide en realidad con lo que él considera un bloque de reclutamiento ideológico eslabonado desde siempre por la derecha en torno a los comunicadores.



“Han sido formateados en ese tipo de esquema -enfatizó el estudioso-, es gráficamente lo que sostiene a las mitologías que ni siquiera nos venden sino nos imponen”.



Enumeró entre ellas la “democrática”, y advirtió que todos los medios de comunicación, incluso los oficialistas de los gobiernos latinoamericanos, hasta los de la Venezuela agredida por Estados Unidos, caen en esa retórica impuesta por Estados Unidos.



“Cuando uno los escucha y los lee, creería que están ofreciendo disculpas por alejarse un poco de esa retórica”, lamentó.



Subrayó Segales que, básicamente ahí, está uno de los secretos de la dominación, naturalizada de tal modo, que el lenguaje mismo expresa ese control, pero de modos tan sofisticado que no se les nota.



Respecto a Bolivia, opinó que el hecho de que no se hable en los medios de comunicación de la intentona golpista que ocurrió el 26 de junio del año en curso y de lo que hay detrás, hace notar que los medios de comunicación solamente visibilizan lo aparente, la escenografía, los actores.



“El cómo, el cuándo, el dónde, etcétera…, pero nunca se hacen la pregunta de quién tiene el poder en última instancia de instrumentalizar cualquier tipo de ruptura en el orden constitucional para hacer aparecer un golpe con encubrimiento democrático”, señaló.



Recordó que es lo que sucedió en Bolivia en 2019, cuando muchos creyeron la retórica del fraude del Movimiento al Socialismo, lo mismo que querían imponer en Venezuela este año”.



“Esa es una de las cuestiones que tenemos que aprender, y no es reciente, es desde la época del Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), cuando ya se vio un laboratorio, un esquema de cómo pueden implosionar movimientos populares desde adentro”, evocó al insistir en la necesidad de aprender a luchar en el frente mediático.



“Desgraciadamente, nuestros gobiernos populares creen que hay que responder en los mismos términos a la derecha mediática, y ahí perdemos”, sentenció.



“En realidad, de lo que se trata es de conformar un pensamiento crítico en esos sectores de la comunicación -advirtió Segales-, hacer que esa información no sea meramente informativa, sino lograr que sea formación ideológica”.



Lamentó que en el momento del auge de los llamados gobiernos progresistas en Latinoamérica y el Caribe muchos líderes no hicieron caso a Hugo Chávez y a Fidel Castro, quienes tenían claridad geopolítica.



“No estamos en el mundo del siglo XX, estamos en otro que necesita nuevos conceptos y nuevas categorías que no son ya ni siquiera las del marxismo de los siglos XIX y XX”, opinó el filósofo.



Insistió en que el socialismo del siglo XXI tiene que entender que también hay capitalismo del siglo XXI, que no ha dormido, y por eso ahora se enfrenta un imperio en decadencia en una etapa post imperial, mucho más peligrosa, más insensata, más irracional y que no dejará que Sudamérica se le escape.



“Ellos consideran al arco sudamericano como su patio trasero, y al Caribe como su casino, por eso la salida ya no es unilateral sino regional, no existe otra opción”, concluyó Segales.