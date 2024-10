Tunecinos eligen a Kais Saied para segundo mandato presidencial

Kais Saied, presidente de Túnez

13 de octubre de 2024.- Luego de obtener el 90,69 por ciento de los votos escrutados, la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones en Túnez (ISIE) confirmó a Kais Saied, candidato y actual mandatario, como ganador para un segundo periodo presidencial (2024-2029) en la nación ubicada al norte de África.



De acuerdo con el jefe de la ISIE, Farouk Bouaskar, Said superó al contendiente opositor Ayachi Zammel, que concurrió a la carrera presidencial desde la cárcel, y al líder panarabista del Movimiento del Pueblo, Zuhair Magzhaui, con el apoyo de 2.438.954 de electores de los más de 9,7 millones de ciudadanos llamados a votar.





En conferencia de prensa, se informó que el número de tunecinos participantes alcanzó los 2.704.155 electores, lo cual representa el 27,7 por ciento de los habitantes del país, el número más bajo desde la revolución de 2010, que derrocó al dictador Ben Ali.



“La Autoridad no recibió ningún recurso contra los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, que tuvieron lugar el 6 de octubre”, declaró la autoridad electoral.



En tanto, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) considera que el proceso desarrollado en Túnez no cumplió «con las normas internacionales en materia de equidad y transparencia, ni garantizaron el derecho» de los tunecinos a elegir y ser elegidos.



Los resultados oficiales notifican que el candidato Al-Ayashi Zamal quedó en el segundo puesto, con el 7,35 por ciento; mientras, Al-Maghzawi alcanzó el 1,97 por ciento de los votos.



Túnez celebró el pasado 6 de octubre los terceros comicios presidenciales desde que el país iniciara un proceso de transición y luego de unas polémicas elecciones por la inhabilitación de potenciales rivales opositores y el clima de miedo entre disidentes.