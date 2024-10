La surcoreana Han Kang gana el Premio Nobel de Literatura 2024

Han Kang

10 de octubre de 2024.- El premio Nobel de Literatura ha sido otorgado a la novelista surcoreana Han Kang, de 53 años, por su “intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”. Entre sus obras se encuentran La vegetariana, El libro blanco, Actos humanos y Lecciones de griego.



“Pude hablar por teléfono con Han Kang ”, dijo el secretario permanente de la Academia Sueca, Mats Malm, después de anunciar la ganadora. “Parecía que estaba teniendo un día normal, acababa de cenar con su hijo. No estaba realmente preparada para esto, pero hemos empezado a hablar de los preparativos para diciembre”, cuando Han recibirá el premio Nobel.



Las novelas, novelas cortas, ensayos y colecciones de cuentos de Han han explorado de diversas maneras temas como el patriarcado, la violencia, el dolor y la humanidad. Su novela de 2007, The Vegetarian, que fue traducida al inglés en 2015 por Deborah Smith, ganó el premio Booker Internacional en 2016.



Han es la primera autora surcoreana y la decimoctava mujer que gana el premio. Su “empatía por las vidas vulnerables, a menudo femeninas, es palpable y se ve reforzada por su prosa cargada de metáforas”, afirmó Anders Olsson, presidente del comité del Nobel. “Tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y con un estilo poético y experimental se ha convertido en una innovadora de la prosa contemporánea”.



“Hace mucho que sé que Han Kang es uno de los escritores más profundos y talentosos del panorama mundial contemporáneo”, afirmó la novelista Deborah Levy. “Bien hecho, querida Han Kang, me alegra mucho que seas nuestro Nobel de 2024”.



El novelista Max Porter, que editó la traducción de Smith de La vegetariana, dijo que Han es “una voz vital y una escritora de una humanidad extraordinaria. Su obra es un regalo para todos nosotros. Estoy más que emocionado de que el comité del Nobel la haya reconocido. Los nuevos lectores descubrirán y cambiarán gracias a su obra milagrosa”.



“Este es un logro muy merecido” de Han, dijo la escritora y traductora Bora Chung, cuya colección de cuentos Cursed Bunny, traducida del coreano por Anton Hur, fue preseleccionada para el premio Booker Internacional 2022. “¡Estamos inmensamente orgullosos de ella!”.



Han nació en Gwangju, una ciudad en el suroeste de Corea del Sur, en 1970. Cuando tenía 10 años, su familia se mudó al barrio de Suyu-dong de Seúl. Estudió literatura coreana en la Universidad Yonsei de la capital.



En 1993, Han hizo su debut literario con una serie de cinco poemas publicados en la revista coreana Literature and Society. Al año siguiente ganó el concurso literario de primavera de Seoul Shinmun con un relato titulado Red Anchor.



Su primera colección de cuentos, Love of Yeosu, se publicó en 1995. En 1998 participó en el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa durante tres meses, apoyado por el Consejo de Artes de Corea.



La vegetariana fue su primera novela traducida al inglés. Aunque la traducción fue criticada , ganó el premio Booker Internacional y ayudó a que Han fuera leída en todo el mundo.