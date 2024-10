Estudiantes argentinos toman universidades de todo el país en protesta por veto de Milei

El movimiento estudiantil planifica otras acciones en repudio al veto y a los vetadores

10 de octubre de 2024.- En Argentina, el 70 por ciento de los salarios docentes universitarios se encuentra hoy por debajo de la línea de pobreza.



Personal docente y no docente de las universidades públicas de Argentina protagonizan este jueves un paro general universitario en contra del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento universitario.



Luego de conocer el resultado de las deliberaciones la víspera en la Cámara Baja, el cual ratificó el veto de Milei, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció el paro que se lleva a cabo en todas las casas de altos estudios del país.



Mediante un comunicado, el Frente Sindical de Universidades Nacionales resaltó “la voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del Gobierno Nacional”.



El texto denuncia la complicidad de los diputados que votaron en contra de la voluntad popular. De acuerdo con el gremio, “se confirmó una alianza que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías”.



La iniciativa de convocar a un paro fue tomada de forma conjunta por las federaciones universitarias y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), las cuales agrupan a casi 200.000 docentes y alrededor de 50.000 trabajadores, respectivamente.



Los estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras, y de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fueron los primeros en pronunciarse. A continuación se unieron las de Exactas y Veterinarias. Asimismo, se sumaron otras facultades universitarias en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, el Litoral, Santa Cruz, Tucumán, José C. Paz y Tres de Febrero.



A las protestas también se unieron los estudiantes, con el apoyo de docentes y no docentes, de la Universidad Nacional de La Matanza, quienes denunciaron que durante las manifestaciones las autoridades cerraron las puertas.



En algunos puntos se escucharon también cacerolazos. El tema del presupuesto universitario tampoco queda saldado en el Congreso: los recursos que se prevén para el año próximo son sustancialmente menores a los que piden las universidades.



Con 160 votos a favor y 84 en contra, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles mantener el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiación de las universidades, la cual aumentaba los fondos para los centros públicos de educación universitaria.