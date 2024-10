Brasil: Eduardo Paes fue reelecto en Río de Janeiro y en Sao Paulo habrá segunda vuelta

Eduardo Paes

7 de octubre de 2024.- Brasil fue a las urnas este domingo, donde los ciudadanos de más de 5.500 ciudades votaron autoridades municipales, estaduales y legislativas. En Río de Janeiro, el actual alcalde Eduardo Paes, venció al bolsonarismo, con apoyo de Lula da Silva. En San Pablo, los candidatos del mandatario y el expresidente dirimirán la lucha en segunda vuelta.



Paes, quien llegó a los comicios con el respaldo del jefe de Estado, se alzó con la victoria al cosechar 60,26% de los votos, con más del 90% de las mesas escrutadas, dándole un fuerte golpe al bolsonarismo en su ciudad natal. El expresidente se había volcado en apoyo de Alexandre Ramagen, quien durante su gobierno dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia y actualmente es investigado por espionaje ilegal.



El actual alcalde renovó el mandato por otros cuatro años, por lo que estará al frente de la ciudad por cuarto mandato: entre 2009 y 2017 gobernó en dos períodos consecutivos, con un intermedio de tres años hasta 2020, cuando regresó al poder.



«Agradezco mucho al presidente Lula, un supercompañero que tiene un cariño inmenso por Río de Janeiro y sabe la dimensión exacta de lo que esta ciudad representa para Brasil», dijo el ganador de las elecciones este domingo.



En San Pablo, tal como mostraban las encuestas, se dio una disputa muy cerrada entre el alcalde Ricardo Nunes, quien sacaba el 29,49%, y el oficialista Guilherme Boulos, que obtenía el 29,04%, con un 98% de las urnas escrutadas.



Se trata de los comicios más polarizados de la historia, tras la elección presidencial entre el ahora mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y su predecesor Jair Bolsonaro.



La campaña se desarrolló sin la red social X (ex Twiter), la cual fue inhabilitada en Brasil desde el 31 de agosto bajo acusaciones de desinformación.



Aunque finalmente Elon Musk decidió pagar las multas y regularizar la situación de acuerdo a lo exigido por la justicia brasilera, todavía no termina de reestablecerse el servicio con normalidad.



Los comicios ocurren cuando el país sufre incendios récord, alimentados por una sequía vinculada por los expertos al cambio climático. Sin embargo, el tema de la emergencia ambiental estuvo casi ausente de los debates.



Elecciones municipales en Brasil: Lula da Silva vs Jair Bolsonaro



Vistas como la antesala de las presidenciales de 2026, las municipales ofrecen una radiografía de las principales fuerzas en Brasil, encarnadas en el izquierdista Lula y el ultraderechista Bolsonaro (2019-2022).



Ambos líderes eligieron el bajo perfil, por lo que el esperado choque entre lulismo y bolsonarismo no se fue tal. Lo cierto es que aunque en las elecciones municipales haya actores enrolados en estas dos grandes tendencias, tienden a multiplicarse alianzas y propuestas que no necesariamente tienen correlato nacional.



Lula centró su padrinazgo en el diputado Boulos, candidato a la alcaldía de Sao Paulo, la mayor ciudad de América Latina con 12 millones de habitantes.



Aunque la disputa de Boulos con Ricardo Nunes, el actual alcalde apoyado por Bolsonaro, ilustra la polarización en Brasil, la irrupción del outsider Pablo Marçal cambió el panorama. Según los sondeos, hay un empate técnico entre los tres.



São Paulo, escenario de la pelea Lula-Bolsonaro



El progresista Boulos, candidato apoyado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones municipales de São Paulo, votó este domingo y llamó a “derrotar el extremismo violento en las urnas”.



Tras depositar el voto en una escuela del barrio de Campo Limpo, Boulos, líder del Movimiento de los Sin Techo, dijo que las elecciones “tuvieron la marca de la mentira y del odio” diseminado por candidatos de extrema derecha.



“El desafío que tenemos es derrotar el extremismo violento, la mentira, el odio, y hacer prevalecer la verdad. Eso está en juego en las urnas hoy”, dijo.



El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, repudió “la agresividad” y “las mentiras” de los “radicales”, al votar este domingo en las elecciones municipales de São Paulo en las que aspira a la reelección. Nunes, candidato respaldado por el expresidente Jair Bolsonaro, vertió críticas dirigidas al aspirante ultra Pablo Marçal, a quien no citó directamente, pero dijo que tiene una “muy alta” tasa de rechazo entre el electorado.



“El periodo electoral en muchos momentos fue de agresividad, de ataques, de mentiras y ‘fake news’ (…) Estaremos en la segunda vuelta, mostrando que, aunque a muchos radicales les guste esto, la gran mayoría de la población repudia las mentiras”, dijo Nunes.