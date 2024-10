EEUU: portuarios ponen fin a la huelga, pero la disputa aún no ha terminado

Contenedores apilados en la terminal de Portsmouth, en Virginia, EEUU

5 de octubre de 2024.- La administración Biden dio un suspiro de alivio cuando el sindicato que representa a los trabajadores portuarios canceló una huelga que amenazaba con interrumpir masivamente el suministro de mercancías apenas unas semanas antes de las elecciones de noviembre.



Pero la disputa entre la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) y los operadores portuarios del país aún no ha terminado, y podría generarle a quien gane la Casa Blanca su primera crisis política en enero.



El acuerdo para suspender la huelga expira el 15 de enero y, si para entonces no se llega a un acuerdo sobre un nuevo contrato, la ILA podría tomar medidas adicionales, cuyo impacto probablemente se sentirá en todo el mundo.



Como muchos estadounidenses aprendieron durante la pandemia, la cadena de suministro es algo frágil.



Los productos importados fabricados en el extranjero se embalan en enormes contenedores que recorren los mares hasta llegar a las costas estadounidenses. Una vez que llegan a un puerto, los contenedores se extraen de los barcos para almacenarlos en almacenes. Luego, los productos se transportan en camión o tren hasta sus destinos.



Si se interrumpe una parte de la cadena, pueden producirse efectos dominó.



Por eso la huelga de los trabajadores portuarios que comenzó el martes tuvo tanta importancia. Las mercancías enviadas a un puerto de la costa este o del Golfo de Estados Unidos no podían avanzar hasta que se cancelara la huelga.



La huelga portuaria, la primera de su tipo desde 1977, probablemente le costó a la economía al menos 5.000 millones de dólares por día.



La ILA, que representa a 45.000 trabajadores en 36 puertos, pide salarios más altos y prohíbe la automatización y semiautomatización en los puertos, como medida de protección del empleo.



El sindicato y la United States Maritime Alliance (USMX), un consorcio de transportistas y operadores de terminales, han llegado a un acuerdo tentativo con un aumento salarial del 62% en seis años. Otros problemas, incluida la automatización, siguen sin resolverse.