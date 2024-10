Colombia: Petro propone una nueva mesa para cerrar proceso de paz con los paramilitares

4 de octubre de 2024.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este jueves “instalar una mesa para finiquitar el proceso de paz que inició (el exmandatario) Álvaro Uribe” con los paramilitares, quienes, consideró, fueron “traicionados”.“Esta vez sin traiciones, sin miedo a la verdad que existían en esa época”, dijo Petro en un evento de entrega de tierras en Montería, en el departamento de Córdoba, justificando que este proceso de paz iniciado por Uribe “quedó interrumpido” ya que “no se han entregado los bienes” que los paramilitares dieron a la justicia.“Ese proceso de paz terminó en mi opinión mal”, aseguró el jefe de Estado colombiano.Agregó que los mismos que aplaudían a los paramilitares, es decir “senadores, representantes a la Cámara, grandes propietarios de la tierra, grandes empresarios del cacao”, fueron quienes “los pusieron en un avión encadenados, esposados y se los llevaron a una justicia extranjera. Los traicionaron”.Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fueron lideradas por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, con quien Petro se encontró este jueves, se desmovilizaron en 2006 y se creó el tribunal especial Justicia y Paz para juzgar su actuar en el conflicto armado.En relación a la entrega de tierras, el mandatario dijo: “La tierra para el pueblo cordobés. Yo no estoy diciendo expropiar. Yo no estoy diciendo venir con las manos armadas a quitarle la tierra a quienes la poseen, sin hacerla producir y entregarla al campesinado. Yo estoy hablando de un acuerdo, incluso de un acuerdo nacional”.