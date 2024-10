Irán califica de “legal y legítimo” ataque de represalia contra Israel

Millones de personas se congregaron este viernes en Teherán para participar en respuesta a la convocatoria del líder de la revolución islámica, Ayatolá Alí Jamenei.

4 de octubre de 2024.- Ante millones de fieles congregados en la Gran Musala de Teherán para homenajear al líder de la resistencia, Hassan Nasrallah, el Líder Supremo de Irán, ayatolá Seyed Ali Jamenei, defendió el reciente ataque contra objetivos israelíes.



Durante su sermón, el ayatolá Jamenei describió la operación iraní, en la que se lanzaron 180 misiles balísticos contra bases militares israelíes y un centro de inteligencia, como “el castigo mínimo” contra el régimen israelí.



“La brillante acción de nuestras Fuerzas Armadas fue completamente legal y legítima. Fue en respuesta a los crímenes del régimen sanguinario, lobuno y perro rabioso de Estados Unidos en la región”, declaró en referencia al apoyo estadounidense a Tel Aviv.



Y expresó que el ataque estuvo motivado por el asesinato de Ismail Haniya, líder de Hamás, y Seyed Hassan Nasrallah, jefe de Hezbolá por parte de Israel.



A su vez, Jamenei advirtió que Irán no dudará en lanzar nuevos ataques si considera que la situación lo requiere. “Volveremos a atacar Israel en el futuro si es necesario”, afirmó, y fue aclamado por la multitud presente en el rezo colectivo convocado para rendir tributo al ex secretario general del movimiento de Resistencia libanés asesinado el pasado viernes en un bombardeo israelí contra un suburbio sur de Beirut.



En su manifestación, el líder iraní también elogió la resistencia palestina y libanesa contra el régimen israelí y reiteró que los palestinos tienen el derecho de defenderse. “El pueblo palestino debe determinar el destino de su propio país”, afirmó, destacando que la lucha contra Israel es justa y legítima.



Y llamó a enfrentarse a el oprobio, expresando que aquellos que ayudan a Palestina y El Líbano no deben ser criticados, ya que es un “deber islámico” hacerlo.



Jamenei también aprovechó la oportunidad para denunciar la intervención de potencias extranjeras en Asia Occidental, calificando a Israel y sus aliados como los principales responsables de la guerra y la inseguridad en la región.



Según dejó manifestó, el apoyo de Occidente a Israel tiene como objetivo garantizar el control de los recursos energéticos de la región. “Este sueño sionista-estadounidense nunca se materializará”, afirmó Jamenei, subrayando que Israel depende cada vez más del apoyo de Estados Unidos para sobrevivir, pero su decadencia es inevitable.



Finalmente, el líder iraní enfatizó que la unidad entre las naciones musulmanas es clave para vencer a sus enemigos comunes, haciendo un llamado a la solidaridad en la defensa de los intereses de la región: “El enemigo del pueblo iraní es el mismo enemigo de los pueblos de Irak, Líbano, Egipto y Yemen”.



Ministro de Exteriores de Irán visita Beirut en plena ofensiva israelí



El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, llegó este viernes a Beirut en la primera visita al Líbano de un alto cargo iraní desde la muerte del líder de la milicia libanesa Hezbolá, Hassan Nasrallah, en medio de fuertes ataques israelíes contra la ciudad, y solo tres días después de que Teherán lanzara una ofensiva con misiles contra territorio israelí.



“Nuestra delegación, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Araqchi, e integrada por dos miembros del Parlamento y el presidente de la Media Luna Roja, se reunirá con funcionarios libaneses de alto nivel”, informó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.



Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) indicó que Araqchi tiene previsto reunirse con el primer ministro libanés, Najib Mikati, y posteriormente acudirá a entrevistarse con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, aunque la agenda no ofreció más detalles sobre las reuniones.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní indicó que llevan 10 toneladas de alimentos y medicinas como ayuda humanitaria para el Líbano.



“Irán es firme en su solidaridad con el valiente pueblo del Líbano”, añadió Baghaei. “Todos en la región deberían comprender la peligrosa situación que enfrenta el Líbano y sus consecuencias para el futuro de nuestras naciones”, continuó.



Israel bombardeó de nuevo en la madrugada de este viernes los suburbios meridionales de Beirut, donde varios edificios cayeron derrumbados en una operación que según la prensa hebrea tenía como objetivo al candidato a líder del grupo chií Hezbolá, Hashem Safi al Din.



La fuerte oleada de bombardeos, que resonaron por toda la capital, provocó el derrumbe de una comisaría de Policía, un supermercado y otros inmuebles en el extrarradio capitalino del Dahye, un importante bastión de Hezbolá, informó la ANN.



El Ejército israelí comunicó hoy la muerte del responsable de la unidad de comunicaciones de Hezbolá, Muhammad Rashid Safaki, en el bombardeo que lanzó contra Beirut, tanto en los suburbios del sur como en su centro histórico el jueves por la noche.



Israel bombardeó también el viernes una zona cercana al principal paso fronterizo entre el Líbano y Siria, dejando cortada del lado libanés la carretera que une Beirut con Damasco, utilizada por decenas de miles de personas que buscan llegar a territorio sirio.



El representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Siria, Gonzalo Vargas Llosa, aseguró a EFE que el ataque de Israel de este viernes el principal paso fronterizo entre el Líbano y Siria es “inaceptable” y una “verdadera vergüenza”.



“El bombardeo por parte de Israel de la frontera entre el Líbano y Siria esta madrugada es absolutamente inaceptable. Esta es una ruta que están usando miles de sirios y libaneses para escapar del bombardeo en el Líbano. Felizmente no ha habido víctimas civiles esta vez”, dijo.



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo este viernes que 235 000 sirios y libaneses han llegado en menos de dos semanas a Siria por vía terrestre en su huida de los bombardeos israelíes.



De estos, más de 82 000 son libaneses y otros 152 000 sirios que habían buscado refugio en el Líbano tras haber escapado en algún momento de los últimos trece años del conflicto armado en Siria, indicó el jefe de las operaciones de la OIM, Mathieu Luciano.