Julian Assange, reconocido como preso político por el Consejo de Europa

Julian Assange

2 de octubre de 2024.- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa consideró este miércoles que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido un preso político y pidió a Estados Unidos que modifique la Ley de Espionaje para no volverla a utilizar contra periodistas ni denunciantes.



“La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente severos presentados por Estados Unidos contra Julian Assange bajo la Ley de Espionaje, exponiéndolo a un riesgo, de facto, de cadena perpetua, justifican la designación del Sr. Assange como preso político”, recoge el texto de la resolución que se aprobó este miércoles por 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.



La institución afirmó que “el uso incorrecto que Estados Unidos ha hecho de la ley de Espionaje de 1917 para procesar” al australiano “ha provocado un efecto disuasorio peligroso, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de informar sobre la mala conducta gubernamental”. Por eso, pidió a EEUU ーque no forma parte de ella pero sí es un país observadorー que la “reforme urgentemente” para que no se aplique contra editores, periodistas y denunciantes, sino contra “el intento malicioso de dañar la seguridad nacional” del Estado.



Además, no solo le reclamó que lleve a cabo “investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes sobre presuntos crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos revelados por WikiLeaks y el Sr. Assange”, para que los responsables rindan cuentas; sino que también le solicitó que “coopere de buena fe” con las autoridades españolas que están investigando el supuesto espionaje que la CIA cometió contra Assange en la Embajada de Ecuador en Londres a través de la empresa de seguridad UC Global, dirigida por el exmilitar español David Morales.



Asimismo, la resolución lamentó que el Reino Unido “no logró proteger con eficacia la libertad de expresión” de Assange, al haberle encarcelado durante cinco años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh y le pidió que “revise urgentemente” sus leyes de extradición para impedir la entrega de “individuos buscados por delitos de naturaleza política”.



El hecho de que la Asamblea del Consejo de Europa fuese a votar este miércoles esta resolución que le considera un preso político, fue lo que motivó ayer a Assange a romper su silencio tras quedar en libertad el pasado mes de junio, después de un acuerdo con la Justicia estadounidense en el que se declaró culpable de violar dicha ley de espionaje. No obstante, el propio australiano señaló ayer que si ha podido salir de prisión no es porque “haya funcionado el sistema”, sino porque se declaró culpable de “haber hecho periodismo”.