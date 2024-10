Presidente de Irán se pronuncia tras el ataque contra Israel

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hizo declaraciones tras el lanzamiento de 400 misiles contra Israel, en los territorios palestinos ocupados este martes.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado de ese país sentenció que actuaron en respuesta a la agresión del régimen sionista de Israel.

"Que sepa Netanyahu que Irán no es beligerante, sino que se mantiene firme ante cualquier amenaza. Esta no es más que una muestra de nuestro poder. No entre en conflicto con Irán".

De acuerdo con Pezeshkian, Irán actuó "basándose en derechos legítimos y con el objetivo de lograr la paz y la seguridad para Irán y la región. Esta acción fue en defensa de los intereses y ciudadanos de Irán", aseguró.

Hasta el momento, se han registrado varios impactos de misiles contra distintos objetivos, por ejemplo una planta de gas y bases militares de Israel.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) comunicó que el contraataque es una respuesta a los asesinatos del líder del movimiento palestino Hamás, Ismail Haniya; el líder del grupo chiita libanés Hezbolá, Hassan Nasrallah; y el asesor militar iraní en el Libano Abás Nilforushan.

Para concluir, es vital mencionar que se ha registrado el pronunciamiento de varios países, como España, EEUU, Israel e Irán, como de las organizaciones Hamás y Hezbolá.