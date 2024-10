Muere Humberto Ortega, el hermano del presidente de Nicaragua que criticó su poder "dictatorial”

Credito: Web

El general retirado y exministro de Defensa Humberto Ortega, hermano y crítico del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, falleció este lunes 30 de septiembre a los 77 años, en un hospital militar de Managua por un paro cardiorrespiratorio. Humberto Ortega criticó recientemente el poder "dictatorial" de su hermano Daniel, que se encuentra en la Presidencia de Nicaragua desde 2007, y apuntó que no tiene sucesores



El general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que estaba bajo vigilancia policial tras cuestionar la sucesión "dictatorial" del mandatario, falleció este lunes 30 de septiembre de un paro cardíaco, informó el Ejército.



"El paciente Humberto Ortega Saavedra, de 77 años de edad, presentó paro cardiorrespiratorio, y luego de atenderlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar no salió de tal condición, declarándose fallecido a las 02:30 am", indicó un comunicado castrense.



El domingo, el Ejército había informado que el estado de salud del exministro de Defensa Ortega había sufrido "un deterioro brusco".



El pasado 21 de mayo, la Policía de Nicaragua instaló una unidad médica en la casa del general retirado, una medida interpretada como detención domiciliar por medios opositores en el exilio.



La custodia policial luego de que dijera en una entrevista que su hermano Daniel, de 78 años, carecía de sucesores y su poder no resistiría a su muerte.



En la entrevista al medio argentino Infobae, publicada el pasado 19 de mayo, el general retirado consideró que el poder "dictatorial" de su hermano, próximo a cumplir 79 años y que se encuentra en el poder en Nicaragua desde 2007, no tiene sucesores adecuados. Ni su esposa, Rosario Murillo, ni ninguno de sus hijos, y que ante una eventual ausencia o muerte quedará un gran vacío de poder, por lo que se debe convocar a elecciones.



El 28 de mayo, el presidente Ortega afirmó en un acto público que su hermano (aunque sin mencionar su nombre) había cometido un acto de "traición a la patria" en 1992 al haber condecorado a un militar de Estados Unidos.



En una nota de prensa difundida por el medio oficialista El19Digital, los hijos y nietos de Humberto Ortega expresaron su "profundo dolor por el fallecimiento" y pidieron "respeto a la privacidad y al luto" de la familia.



Guerrilleros sandinistas

Los hermanos Ortega formaron parte de la guerrilla sandinista que combatió a la dictadura de la familia Somoza, que gobernó con mano de hierro el país centroamericano durante más de cuatro décadas (1936-1979).



"Reconocemos el aporte estratégico del general Ortega como militante sandinista desde su adolescencia", destacó el gobierno en un comunicado en el que mencionó su "valentía" en acciones militares "revolucionarias".



Tras el triunfo de la revolución en 1979, Humberto Ortega se convirtió en jefe del Ejército hasta 1995, mientras que su hermano tomó las riendas del gobierno, primero como miembro de una junta y luego individualmente.



"Valoramos su contribución a las etapas de lucha clandestina, guerrillera, insurreccional, y en la formación inicial, y dirección, del Ejército de Nicaragua durante los crueles años de guerra contrarrevolucionaria impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica", agregó el gobierno.



En 1990, Daniel Ortega fue derrotado en unas elecciones, aunque recuperó el poder en 2007 y desde entonces ha sido reelegido sucesivamente en comicios cuestionados por Estados Unidos y la Unión Europea.



Un hermano de ambos, Camilo Ortega, de 27 años, murió en febrero de 1978 durante la lucha armada sandinista contra la dictadura de Somoza.



En su mensaje diario a medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente Ortega, se limitó a leer el comunicado del Gobierno, sin agregar comentarios sobre el deceso de su cuñado.



"Incomunicado cuatro meses"

El portal del diario La Prensa, que se edita en Costa Rica, indicó que el general Ortega "estaba incomunicado desde hace cuatro meses", aunque el gobierno nunca confirmó que estuviera detenido.



El periodista nicaragüense exiliado Juan Sebastián Chamorro aseguró en un video publicado en la red X que el general murió "bajo arresto domiciliar y custodia policial de la policía sandinista de su hermano".



"Cualquier persona que exprese una opinión contraria a la dictadura está en peligro, no está a salvo, así sea incluso el hermano del dictador Daniel Ortega", agregó.



La Plataforma de Unidad por la Democracia, que engloba a varias organizaciones del exilio nicaragüense, lamentó en un comunicado que el general muriera sin enfrentar la justicia "por sus innumerables crímenes de lesa humanidad" mientras comandaba el Ejército.



Con información de France24, AFP y EFE